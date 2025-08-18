Помилка, яка вбиває батарею: більшість людей неправильно заряджають телефон

Телефон

Реклама

Заряд батареї, який тане на очах, — одна з найпоширеніших проблем сучасних смартфонів. Навіть із портативними зарядними пристроями багато хто помічає, що телефон швидко втрачає заряд, як ніколи раніше.

Про це пише Unilad.

За словами експертів з Mouser, причина криється не в інтенсивному використанні, а в обмеженому циклі життя батареї. За словами Марка Патріка, директора з технічного контенту, більшість акумуляторів витримують від 500 до 800 повних циклів заряджання. Коли ви щодня заряджаєте телефон, ви вичерпуєте цей ресурс менш ніж за два роки.

Реклама

Правила, які допоможуть подовжити життя батареї

Експерт радить дотримуватися кількох простих правил:

Дотримуйтеся «золотого діапазону» : заряджайте телефон лише до 80% і не дозволяйте заряду опускатися нижче 20% . Повна зарядка або розрядка створюють стрес для акумулятора.

Увімкніть режим економії заряду : ця функція зменшує фонову активність і сповільнює несуттєві процеси, зберігаючи енергію.

Вимкніть голосових помічників : такі функції, як «Привіт, Siri», постійно використовують датчики, що призводить до непомітного, але постійного споживання енергії.

Використовуйте оригінальні аксесуари : дешеві кабелі та зарядні пристрої можуть пошкодити внутрішні схеми телефону, що зашкодить батареї і може призвести до небезпечних наслідків.

Уникайте перегріву: не користуйтеся телефоном, поки він заряджається. Тепло шкодить акумулятору та прискорює його знос.

Нагадаємо, віддалена робота часто дозволяє змінювати локації, щоб уникнути одноманітності. Для творчих людей перебування на природі може значно підсилювати натхнення. Звичайні робочі завдання біля води або серед зелені сприймаються набагато комфортніше. Однак варто пам’ятати: тривала дія прямих сонячних променів на вас і ваш ноутбук може призвести до негативних наслідків.