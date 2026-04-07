Помилково вважають непотрібним: який орган у тілі еволюціонував 32 рази

Наше тіло — величезний злагоджений організм, де все задумано дуже непросто. Медицина досі стрімко розвивається, а вчені не полишають експериментів та досліджень можливостей людського тіла. Усе це — аби жити довше та якісніше. Вченим вдалося назвати орган людини, який еволюціонував щонайменше 32 рази.

Чарльз Дарвін припускав, що цей орган у людському тілі є лише рудиментом, що лишився він предків. А медики та біологи століттями називали його пережитком минулого. Чому апендикс — не помилка природи, а важливий елемент виживання, розповіли The Conversation.

Чому апендикс важливий

Більшість людей і сьогодні знають про апендикс лише дві речі. Перше — він «непотрібний», а друге — якщо він лопне, треба буде терміново звернутися до лікарні. Такі думки побутують не в останню чергу через те, що Дарвін у своїй роботі «Походження видів» описав апендикс як залишок від травоядних предків.

Понад сотню років його ідея була ключовою в усіх підручниках та загальноприйнятих медичних правилах.

Сучасні вчені досліджують апендикс активніше, і мають що сказати.

Що таке апендикс

Насамперед апендикс — це невеликий трубчастий відросток сліпої кишки, схожий на мішечок, що розташований у правій нижній частині живота. Розмір апендикса — 5-10 см. Він є частиною імунної системи, має лімфоїдну тканину, підтримує мікрофлору кишківника.

Запалення апендикса називають апендицитом.

Вчені діляться, що форма та структура апендицита відрізняється у видів, що говорить про його довгий період еволюції. Люди та мавпи мають довгий циліндричний відросток. А деякі сумчаті — як-от вомбати та коали — коротший чи воронкоподібний за формою. У деяких гризунів та кроликів апендикс має розгалужену структуру та зовсім інші пропорції.

Структурне різноманіття апендиксів у видів дає сьогодні поштовх до роздумів про довгий еволюційний етап цього органу.

Як еволюціонував апендикс

Підозри науковців про еволюцію апендикса підтверджують давні аналізи. Порівняльні дослідження показали, що структура, подібна на сучасний апендикс, розвивалася щонайменше у трьох різних лініях ссавців — сумчастих, приматах та глірах.

Ширше дослідження вказало, що апендикс еволюціонував щонайменше 32 рази у 361 виду ссавців. Біологи називають це конвергентною еволюцією. У цьому випадку, коли еволюція десятки разів давала органу розвинутися та залишитися в організмі, постають сумніви у тому, що апендикс є зайвим у нашому тілі. Такої думки дотримуються вчені.

Дослідники припустили, що апендикс є притулком для мікроорганізмів. І у періоди важких захворювань, коли з товстої кишки вимивається мікробіом та більшість корисних речовин, у так званих «біоплівках» апендиксу накопичуються корисні бактерії, що допомагають травленню, конкурують з патогенами тощо. Та чи існують біоплівки у апендиксі насправді — нині не підтверджено.

У стародавні часи, коли наші пращури жили в умовах антисанітарії та тісних соціальних контактів, апендикс міг брати участь у відновленні організму після отруєнь та інфекцій, і як наслідок — підвищувати виживаємість. Еволюційні фактори, що сприяли розвитку апендикса, нині майже зникли.

На сьогодні науковці можуть точно сказати одне: апендикс — не додаткова деталька конструктора, яка є про запас, але й не життєво необхідний орган. У людському тілі є багато особливостей, що колись були корисними, а стали другорядними. Дослідження таких особливостей дозволить медицині розвиватися й ухвалювати кращі рішення для пацієнтів.

Як життя без апендикса впливає на здоров’я

У деяких людей може траплятися апендицит — різке запалення апендикса. У таких випадках апендикс видаляють хірургічним шляхом. Після видалення чимало людей бояться, що переживатимуть зміни в організмі.

Насправді ж після апендектомії інші частини кишківника беруть на себе всі функції апендикса. Імунна система продовжує справну роботу, а травлення не зазнає значних змін. Обмежень у харчуванні немає.

Більшість людей не відчуває суттєвих змін після операції. Наразі немає досліджень, чи впливає видалення апендикса на тривалість життя.