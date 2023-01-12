Понад 100 днів життя Сонця за годину: у NASA показали, що відбувається на нашій зірці (відео)

Центр космічних польотів імені NASA імені Годдарда оприлюднив відео тривалістю 1 годину, на якому можна побачити 133 дні життєвої активності Сонця.

Про це пише ScienceAlert.

Із серії зображень, які створили камери космічного апарату Solar Dynamics Observatory (SDO), у NASA створили приголомшливий відеоролик. Він триває лише 1 годину, але за цей час можна спостерігати, що відбувалося з нашим Сонцем протягом 133 днів.

На новому відео також можна побачити, що на Сонці постійно щось відбувається, а поверхня зірки постійно змінюється. Зокрема, можна побачити величезні петлі з плазми, що згинаються вздовж силових ліній магнітного поля зірки. Також тут показані сонячні спалахи та викиди плазми до космосу, які створюють небезпечну космічну погоду.

Апарат SDO вивчає внутрішню частину Сонця, його магнітне поле та гарячу плазму в сонячній короні. Щодня космічний апарат створює приблизно 70 тисяч зображень зірки, а загальний обсяг даних сягає 1,5 терабайт.

Раніше вчені заявили, що в магнітному полі Землі утворилася тріщина через потужний потік сонячних частинок, які вирвалися із Сонця під час чергового сонячного спалаху. Ця діра в магнітосфері дозволила зарядженим сонячним частинкам проникнути глибше в атмосферу планети, внаслідок чого в небі над Норвегією помітили незвичайне, дуже рідкісне рожеве полярне сяйво.

Читайте також: