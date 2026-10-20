Понад 2 тисячі срібних монет пролежали в землі 900 років: чому їх могли закопати

Середньовічні монети, знайдені в Чехії. Джерело: Інститут ахеології Академії наук Чехії

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Понад 2150 срібних монет знайшли на зораному полі поблизу міста Кутна-Гора в Чехії. Скарб пролежав у землі приблизно 900 років. Монети спочатку зберігалися в керамічній посудині, однак через оранку від неї залишилося лише дно, а срібло розсипалося по поверхні та потрапило глибше в ґрунт.

Про знахідку повідомляє Академія наук Чехії. Дослідники вважають скарб одним із найвизначніших монетних відкриттів останнього десятиліття.

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Монети часів трьох правителів

Срібні денарії карбували за часів трьох представників династії Пршемисловичів: короля Вратислава II та князів Бржетислава II і Борживоя II. Їхнє правління припало приблизно на 1085–1107 роки.

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За попередніми оцінками, скарб закопали в першій чверті XII століття. Монети, найімовірніше, карбували на празькому монетному дворі зі срібла, яке завозили до Богемії — історичної області, що нині є частиною Чехії.

У складі монет виявили не лише срібло, а й мідь, свинець та інші метали. Дослідження їхнього складу може допомогти встановити походження сировини, з якої виготовляли гроші.

Середньовічні монети, знайдені в Чехії. Джерело: Інститут ахеології Академії наук Чехії

Чому скарб опинився під землею

Археологи припускають, що монети заховали в період політичної нестабільності. На початку XII століття представники династії Пршемисловичів боролися за князівський престол у Празі. Через конфлікти територією поблизу Кутної Гори могли пересуватися ворогуючі війська.

Дослідники не виключають, що гроші призначалися для виплати військовим або були воєнною здобиччю. Водночас точно встановити, хто і за яких обставин закопав монети, наразі неможливо.

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Скільки міг коштувати середньовічний скарб

Визначити точну купівельну спроможність цих грошей складно: даних про ціни та вартість товарів на межі XI–XII століть недостатньо. Однак археолог Філіп Велімський з Інституту археології Академії наук Чехії наголошував, що для звичайної людини така сума була б неймовірною.

За його словами, багатство можна порівняти з виграшем мільйона в лотерею. Це не означає, що скарб мав таку саму сучасну грошову вартість, а лише передає масштаб суми для людини того часу.

Зараз фахівці очищують монети, фотографують їх і готують до каталогізації. Також заплановані рентгенівські дослідження та спектральний аналіз, які допоможуть докладніше вивчити склад металу й можливе походження срібла.

Незвичайні археологічні знахідки — останні новини

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