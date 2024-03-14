Понад 5000 років: найстарішу у світі помаду знайдено в країні, де колись був заборонений макіяж

Археологи виявили найстарішу у світі відому губну помаду на південному сході Ірану.

Про це пише BBC.

Насичена червона фарба для губ, що містилася в кам'яному флаконі, була знайдена на стародавньому кладовищі 2001 року, але дослідникам знадобилося чимало часу, щоб ідентифікувати її.

Хоча помада існує вже не менше 5500 років, науковці були здивовані, виявивши її в країні, яка колись заборонила макіяж та косметику. Іран відмовився від косметичних товарів після Ісламської революції 1979 року, але зрештою послабив свої обмеження, дозволивши носити макіяж лише жінкам, які не працюють в уряді, та студенткам-медикиням.

На відміну від сучасних помад, її, ймовірно, наносили пензликом, стверджує міжнародна команда вчених. Відкриття пролило нове світло на "публічні образи жіночої привабливості" в мінливому бронзовому столітті.

Найстаріша у світі відома помада / Фото: nature.com

Один з дослідників, який проаналізував знахідку, професор археології Массімо Відале з Падуанського університету в Італії, розповів, що йому подобається уявляти, як її носили жінки "елітних суспільств 5 000 років тому".

Флакон з косметичною пастою був знайдений на кладовищі третього тисячоліття до нашої ери біля річки Халіл у провінції Керман на південному сході Ірану.

Це був один з численних артефактів, які спливли на поверхню після повені і потрапили до рук мародерів, перш ніж були повернуті іранською владою.

Професор Відале розповів: "Ми були здивовані, тому що речовина дуже відрізнялася від сірих, компактних речовин, які ми раніше знаходили в інших флаконах. Коли ми вставили долото в отвір, з нього висипався пухкий однорідний порошок темного сіро-фіолетового кольору".

Найстаріша у світі відома помада / Фото: nature.com

Коли команда проаналізувала засохлий порошок, вони виявили, що він містить гематит, який "надає пасті насиченого червоного кольору". У поєднанні з іншими інгредієнтами, зокрема рослинні олії та віск, він утворив "саме те, що можна очікувати від сучасної губної помади", сказав професор Відале.

Суспільство в регіоні значно змінилося від часів бронзового віку, і сучасна іранська теократія не надто схвально ставиться до таких косметичних прикрас. Але в ті часи, як кажуть дослідники, еліта епохи, що зароджувалася, використовувала макіяж як частину "демонстрації розкоші та вищого статусу".

Професор Відале остерігається стверджувати, що він відкрив найстарішу у світі помаду, оскільки завжди існує ймовірність того, що може бути знайдений більш ранній зразок. Однак він сказав: "Скажімо так, наша помада досить рання, і мені подобається уявляти, що жінки раннього Ірану були зірками елітних суспільств 5 000 років тому. Але майбутні дослідження скажуть більше".

Нагадаємо, вчені знайшли земну кору віком 3,3 млрд років. Дослідники вважають, що ці фрагменти можуть являти собою найстаріші з відомих землетрусів на Землі.

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