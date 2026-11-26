Bathynomus. Фото: NOAA / Wikimedia Commons

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Китайські науковці розкрили секрет виживання гігантського ракоподібного Bathynomus jamesi, який мешкає на глибині близько 900 метрів і здатний понад п’ять років обходитися без їжі. Як з’ясувалося, витримувати тривале голодування йому допомагає генетична особливість, пов’язана з бактеріями в його організмі.

Про це повідомило видання El Confidencial.

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Гігантський ізопод живе в умовах низьких температур, величезного тиску та обмеженого доступу до їжі. Попри несприятливе середовище, цей ракоподібний може досягати пів метра завдовжки. Його організм пристосований максимально ефективно використовувати доступні поживні речовини та скорочувати витрати енергії під час тривалого голодування.

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Щоб з’ясувати, як працює цей механізм, науковці порівняли геноми Bathynomus jamesi та спорідненого виду Bathynomus doederleini, який мешкає на меншій глибині — близько 300 метрів.

Виявилося, що глибоководний вид не лише має більші розміри, а й вирізняється особливою будовою травної системи. Його шлунок здатний розширюватися, займаючи до двох третин порожнини тіла. Завдяки цьому ракоподібний може споживати велику кількість їжі за один раз і тривалий час використовувати накопичені запаси.

Як гігантська істота виживає роками без їжі

Одним із найважливіших відкриттів дослідників став ген ND1, який бере участь у регулюванні енергетичного обміну. Науковці встановили, що ракоподібний не успадкував його від своїх предків, а отримав від симбіотичної бактерії. Такий процес називають горизонтальним перенесенням генів.

Щоб перевірити, як ця генетична особливість впливає на здатність переносити голодування, дослідники провели експеримент із рибами даніо-реріо, яких генетично модифікували для підвищення рівня експресії ND1.

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Результати експерименту виявилися різними залежно від температури середовища. За звичайних умов модифіковані риби швидше витрачали енергію та гірше переносили нестачу їжі. Однак за низьких температур, наближених до умов на дні океану, вони могли виживати без їжі на 37% довше за інших особин.

Дослідники з’ясували, що холод запускає механізм, який знижує активність мітохондрій та уповільнює обмін речовин. Це дає змогу організму економніше витрачати накопичені енергетичні запаси.

За словами одного з авторів дослідження Цзяньбо Юаня, ген ND1 діє як своєрідний «клапан», що регулює енергетичний обмін залежно від умов середовища.

Яку роль у виживанні ракоподібного відіграють бактерії

Під час дослідження науковці також виявили у шлунку гігантського ізопода бактерії з групи хламідій. Вони здатні виробляти та накопичувати жири, які потенційно можуть бути корисними для організму ракоподібного.

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Хоча деякі представники цієї групи бактерій спричиняють захворювання в інших тварин, виявлені мікроорганізми протягом мільйонів років еволюціонували, пристосовуючись до співіснування з ізоподами.

Bathynomus jamesi. Фото: Peter KL Ng, Conni M. Sidabalok, Thanh Son Nguyen

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що таргани можуть виконувати важливу екологічну функцію, про яку раніше майже не говорили.

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