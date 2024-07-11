Понад рік в ізоляції: дослідники NASA закінчили місію в симуляторі Марса

Протягом 378 днів чотири дослідники жили в симуляторі Mars Dune Alpha в Космічному центрі NASA імені Джонсона — там штучно відтворили марсіанське середовище.

Про це пише Space.

Місія почалась 25 червня 2023 року. Чотири добровольці — Келлі Хастон, Росс Броквелл, Натан Джонс і Анка Селаріу — вирушили в марсіанську подорож. У симуляторі відтворили умови, в які потраплять учасники першої експедиції на Червону планету.

У Mars Dune Alpha є спальні, вбиральні, кухня, вітальня, зони для медичних оглядів і для відпочинку, фітнесу та роботи, а також станція для вирощування їжі та генератор кисню.

У дослідників були обмежені ресурси, які їм потрібно було розподілити на весь рік. Вони харчувалися сублімованою їжею, вирощували овочі, усували несправності станції, що їх імітували вчені NASA. А ще — вони відчували себе в ізоляції, адже спілкування зі "станцією на Землі" відбувалося із затримкою 22 хвилини — так, якби вони були в справжній експедиції на Марсі.

Раніше стало відомо, що NASA зіткнулося з проблемою, яка може затримати перший за десятиліття політ на Місяць з екіпажем.

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