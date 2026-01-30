Понад сто років під піском: шторми розкрили корабельну таємницю XIX століття

Уламки корабля / Фото: Island Beach State Park

Реклама

Потужні зимові шторми на узбережжі штату Нью-Джерсі відкрили уламки дерев’яного судна, яке понад століття вважали зниклим. Корабель затонув ще 1890 року під час рейсу з Пуерто-Рико до Нью-Йорка і відтоді залишався прихованим під шаром піску.

Про це повідомило видання Science Alert.

За наявними даними, під час аварії всі члени екіпажу та пасажири вижили, однак саме судно більше ніколи не бачили. Як з’ясувалося тепер, воно весь цей час перебувало під дюнами на узбережжі та стало видимим лише після кількох тижнів інтенсивної берегової ерозії.

Реклама

Про знахідку 23 січня повідомила адміністрація одного з державних природних парків штату. За словами фахівців, сильний прибій, постійний вітер і хвилі поступово вимили пісок, оголивши залишки дерев’яного каркаса корабля.

Нині уламки лежать на незабудованій ділянці узбережжя та очікують детального дослідження експертів. У парку пояснюють, що зимова ерозія є типовим сезонним явищем: у холодну пору року хвилі змивають пісок з берегової лінії, звужуючи пляжі та змінюючи їхній профіль. У спокійніші літні місяці узбережжя зазвичай частково відновлюється.

Водночас науковці зазначають, що підвищення рівня моря і посилення штормів, пов’язані зі зміною клімату, можуть пришвидшувати руйнування узбереж. За останні роки після екстремальних погодних явищ у різних країнах світу неодноразово виявляли давні корабельні аварії, і подібні знахідки можуть траплятися дедалі частіше.

Нагадаємо, в Синайській пустелі археологи натрапили на унікальний наскельний малюнок віком близько 5000 років, який, за їхніми словами, демонструє одне з найдавніших зображень військового підкорення території Стародавнім Єгиптом.