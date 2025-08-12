Попередження для відпочивальників: як уберегти телефон на пляжі

Смартфон / © Pixabay

Відпочиваючи біля моря, варто пам’ятати, що смартфон не завжди витримує вплив піску, солоної води та прямого сонця.

Про це пише видання The Express.

З настанням спеки на море вирушить чимало людей, але відпочивальникам варто бути уважними щодо безпеки своїх мобільних пристроїв. Експерти застерігають, що під час перебування на пляжі телефони можуть постраждати від трьох головних факторів — солоної води, піску та впливу сонячних променів.

Лі Елліотт, головний продуктовий директор компанії Compare and Recycle, що займається переробкою техніки, заявив, що наші телефони — це життєва необхідність, але вони не такі міцні, як хотілося б, особливо при впливі сонця, моря та піску. Для захисту свого смартфона він рекомендує використовувати водонепроникний чохол або спеціальний пакет.

Експерти також радять тримати пристрої в тіні, щоб контролювати їх температуру. Крім того, перемикання смартфона в режим польоту або енергозбереження може допомогти уникнути перегріву.

Якщо пісок все ж потрапить у важкодоступні місця телефону, варто обережно видаляти його м’якою щіткою, а не гострими або твердими предметами.

Для тих, хто може, краще взагалі залишити телефон вдома або зберігати його у номері готелю в сейфі, щоб убезпечити від пошкоджень та крадіжок.

У деяких курортних місцях є пляжні шафки, де за невелику плату можна залишити цінні речі.

Також на ринку представлені сумки з антивкрадьбовими замками, які можна закріпити за якусь частину тіла або предмет, що особливо актуально, якщо ви боїтеся заснути на пляжі.

Водонепроникні сухі мішки також можна купити, і їх можна прикріпити до себе, якщо ви вирушаєте плавати і нікому не довіряєте зберігати свої речі.

Ще один спосіб, рекомендований поштовою службою, — закопати цінні речі під рушником, хоча це найменш бажаний варіант, особливо для телефону, бо є ризик, що злодії помітять цей спосіб.

Також фахівці наголошують, що туристична страховка — обов’язкова. Перед поїздкою можна оформити покриття на мобільні пристрої, планшети та смартфони.

Компанія ID Mobile рекомендує активувати функції «Знайти iPhone» для iOS та «Find My Device» для Android, щоб мати змогу відстежувати, блокувати або видаляти дані телефону у разі його втрати або крадіжки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спека може пошкодити ваш iPhone, експерти застерегли від небезпечних способів охолодження гаджета та розповідали, що потрібно робити, щоб цього не сталось.