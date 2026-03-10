Харчові добавки / © unsplash.com

Реклама

Популярні сполуки, які привертають увагу дослідників завдяки потенціалу уповільнювати старіння, можуть мати і зворотний бік. Нове наукове дослідження показало, що деякі з них здатні сприяти росту ракових клітин.

Про це повідомило видання Sciene Alert.

Йдеться про групу речовин, відомих як поліаміни. Вони присутні у всіх живих клітинах і беруть участь у важливих процесах, зокрема у рості клітин та синтезі білка. До цієї групи належать, зокрема, спермідин і путресцин.

Реклама

Раніше дослідження на тваринах показували, що спермідин може бути пов’язаний зі збільшенням тривалості життя, покращенням стану здоров’я та зменшенням вікових порушень пам’яті. Саме тому ця речовина часто входить до складу безрецептурних добавок, які позиціонують як засоби для підтримки здоров’я та боротьби зі старінням.

Однак науковці давно підозрюють, що поліаміни можуть бути пов’язані і з розвитком онкологічних процесів. Щоб детальніше дослідити цей зв’язок, команда вчених з Токійського університету науки провела експерименти на лабораторних культурах клітин раку шийки матки та раку молочної залози.

Під час дослідження вчені зосередилися на двох білках — eIF5A1 та eIF5A2. Вони мають майже однакову структуру, однак виконують різні функції. Перший важливий для нормальної роботи здорових клітин, тоді як другий пов’язують із розвитком і ростом пухлин.

Дослідники виявили, що поліаміни впливають на вироблення цих білків і можуть підвищувати рівень eIF5A2. Саме цей білок допомагає раковим клітинам переходити на так званий аеробний гліколіз — метаболізм, який сприяє швидкому росту пухлин. Також зафіксовано усунення молекул РНК miR-6514-5p, що зазвичай обмежують вироблення eIF5A2.

Реклама

Експерименти показали, що видалення поліамінів або білка eIF5A2 значно уповільнювало ріст ракових клітин. Натомість повернення спермідину знову активізувало їхнє розмноження.

Водночас автори дослідження наголошують: отримані результати не означають, що поліаміни або спермідин безпосередньо викликають рак. Ймовірно, ці сполуки лише допомагають пухлинним клітинам розвиватися швидше, якщо онкологічний процес уже почався.

На думку дослідників, нові дані можуть допомогти у пошуку нових мішеней для лікування раку. Зокрема, вивчення ролі білка eIF5A2 та молекули miR-6514-5p може відкрити можливості для створення препаратів, які блокуватимуть механізми росту пухлин.

Поки що ці результати отримані лише в лабораторних умовах на клітинних культурах. Тому, підкреслюють науковці, необхідні подальші дослідження, щоб з’ясувати, як ці механізми працюють у живому організмі та чи можна безпечно використати їх у лікуванні.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що популярні добавки, які обіцяють очищення організму, можуть спричиняти ураження печінки та нирок.