Німецька вівчарка / © Associated Press

Ветеринари визнають, що великі собаки — це не лише вірні друзі, а й велика відповідальність. Вони потребують часу, регулярних тренувань і значних фінансових витрат. Та, за словами ветеринара доктора Марка, є одна популярна порода, від якої багато його колег утримуються — німецька вівчарка.

Про це повідомило видання ParadePets.

Попри відому історію та популярність, саме ця порода найчастіше викликає занепокоєння у фахівців. Головні причини — агресивна поведінка, схильність до генетичних хвороб і складність у догляді. Ветеринари зазначають, що агресія у німецьких вівчарок найчастіше проявляється через неправильну соціалізацію в дитинстві. До цього додається надмірна енергійність — таким собакам потрібні тривалі фізичні навантаження, які не кожен власник може забезпечити.

Найсерйозніші проблеми, однак, пов’язані зі здоров’ям. Через багаторічне надмірне розведення та відбір за зовнішніми ознаками у німецьких вівчарок поширені дисплазія кульшових і ліктьових суглобів, артрит, хвороби очей, харчові алергії, а також небезпечні стани, як-от здуття чи перекручення шлунка. Крім того, порода схильна до онкологічних захворювань, включно з гемангіосаркомою, остеосаркомою та дегенеративною мієлопатією.

Фахівці наголошують: перед тим як обирати великого собаку, варто врахувати не лише зовнішність і характер, а й реальні можливості власника. Великі тварини потребують більше корму, витривалішого спорядження, більшого простору й частіших візитів до ветеринара. Згодом навіть прості процедури, як перевезення собаки до клініки, можуть стати складними через вагу тварини.

Окремо ветеринари звертають увагу на житлові обмеження: не всі орендодавці дозволяють утримувати великих собак, а знайти відповідне житло може бути непросто. Саме тому великі породи частіше, ніж маленькі, потрапляють до притулків, коли власники змушені змінювати місце проживання.

Попри це, лікарі визнають, що великі собаки можуть бути чудовими компаньйонами, якщо їх правильно виховувати та дбати про них. Серед порід, які ветеринари рекомендують для сімейного життя, — золотисті ретривери, лабрадори та боксери. Вони мають стабільний темперамент, легше піддаються дресування та рідше страждають на спадкові хвороби.

