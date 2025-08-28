Популярні, але небезпечні: вчені назвали напої-рекордсмени з концентрації мікропластику

Мікропластик у каві та чаї

Гарячі напої можуть бути ще більшим джерелом мікропластику, ніж вважалося раніше.

Про це йдеться у матеріалі independent із посиланням на нове дослідження.

Мікропластик оточує нас усюди — у повітрі, яким ми дихаємо, у морях і річках, у тканинах рослин і навіть у шлунках акул. Його знаходять і в людському організмі — у крові, мозку та навіть у статевих органах.

Відомо, що одним із головних шляхів його потрапляння в тіло є напої. Попередні дослідження вже підтвердили наявність мікропластику у водопровідній та бутильованій воді. Проте нова робота науковців з Бірмінгемського університету (Велика Британія) довела, що найбільші його концентрації містяться саме у гарячих напоях — чаї та каві.

Дослідники протестували 155 зразків напоїв, придбаних у супермаркетах та кав’ярнях у 2024 році. Серед них були гарячий та холодний чай і кава, соки, енергетики та безалкогольні газовані напої.

Рівень мікропластику у напоях (середні показники на літр)

Найвищі концентрації зафіксували у гарячому чаї, особливо коли його подавали у одноразових стаканчиках.

Гарячий чай: 49–81 частинка;

гаряча кава: 29–57;

холодний чай: 24–38;

холодна кава: 31–43;

фруктові соки: 19–41;

енергетики: 14–36;

газовані напої: 13–21.

Також з’ясувалося, що дорожчі чайні пакетики виділяють ще більше мікропластику — до 30 частинок на чашку.

Вчені наголосили, що не лише вода є основним джерелом ризику. «Ми виявили мікропластик у всіх протестованих гарячих і холодних напоях, і це тривожний сигнал. Люди щодня п’ють мільйони чашок чаю та кави. Потрібні законодавчі та міжнародні заходи, щоб обмежити вплив мікропластику на організм людини», — заявив професор Мохамед Абдалла з Бірмінгемського університету.

Автори дослідження підкреслили, що результати мають стати основою для більш широких наукових та медичних ініціатив щодо зменшення впливу мікропластику на здоров’я.

Нагадаємо, раніше австрійські вчені виявили прямий зв’язок між мікропластиком і злоякісними змінами в клітинах легень.

