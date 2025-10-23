Популярний овоч багато років провокував небезпечну хворобу в Європі

Помідори / © Associated Press

Європейські вчені з’ясували, що помідори чері можуть бути причиною масштабних спалахів сальмонельозу, які фіксувалися по всій Європі протягом останніх 14 років.

Про це йдеться у новому звіті Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), опублікованому в журналі Eurosurveillance, передає Daily Mail.

За даними дослідження, між 2011 і 2024 роками у 17 країнах — зокрема у Великій Британії, Німеччині, Австрії, Франції, Нідерландах та Італії — зафіксували щонайменше 643 випадки зараження рідкісним штамом Salmonella Strathcona. Найбільша кількість хворих була зареєстрована впродовж останніх двох років, з 2023-го по 2024-й.

Фахівці вивчили генетичний склад мікроорганізмів і встановили, що 95% із них мають спільне походження. Це свідчить про одне джерело зараження, пов’язане з невеликими помідорами, які вирощуються на італійському острові Сицилія. За оцінками експертів, помідори могли бути переносником інфекції у більшості випадків, зафіксованих у різні роки.

Сальмонельоз — це інфекційне захворювання, яке може викликати сильні болі у животі, нудоту, діарею, підвищення температури, блювоту та головний біль. У тяжких випадках хвороба може призвести до зневоднення, а для людей із ослабленим імунітетом — навіть до смерті.

Експерти зазначають, що помідори — особливо чері — є сприятливим середовищем для розвитку бактерій через свою гладку, але пористу поверхню. Бактерії можуть прикріплюватися до шкірки та виживати навіть після ретельного миття, адже плоди часто споживають сирими, без термічної обробки, яка знищує більшість мікроорганізмів.

В Італії вже відреагували на результати розслідування: національні служби охорони здоров’я запровадили термінову програму відбору проб та тестування двох основних сортів помідорів чері, які реалізуються на внутрішньому ринку.

Британське агентство охорони здоров’я (UKHSA) повідомило, що лише під час останнього спалаху у Великій Британії зафіксували близько 30 випадків зараження Salmonella Strathcona.

У звіті ECDC наголошується, що спалахи мають сезонний характер — більшість заражень відбувається влітку, з червня по жовтень. При цьому дослідники попереджають, що повторні випадки, зареєстровані у 2025 році серед людей, які не подорожували, свідчать про постійне розповсюдження зараженої продукції поза межами Італії.

