"Портал інопланетян": над вулканом у Мексиці зафіксували рій НЛО

НЛО над вулканом Попокатепетль / © скриншот з відео

Над активним вулканом Попокатепетль у Мексиці цього тижня було зафіксовано рій невідомих літаючих об’єктів (НЛО), що відродило дику теорію про те, що ця природна пам’ятка може бути порталом інопланетян у космос. Веб-камера, спрямована вулкан, що вивергає дим у повітря, несподівано зафіксувала численні яскраві об’єкти, що стрімко проносилися повз нього.

Про це пише Daily Mail, аналізуючи відео та теорії уфологів.

Рої вогнів та «загроза» для вулкана

Таймлапс-відео, що охоплює 30 хвилин спостереження, показало десятки маленьких вогнів, які проносилися повз вулкан у всіх напрямках, наче падаючі зірки. Попокатепетль вже давно є відомою «гарячою точкою НЛО» і постійним джерелом спекуляцій.

Хоча деякі користувачі мережі припустили, що це можуть бути просто комахи, освітлені камерою, інші стверджують, що об’єкти видно за димовими хмарами вулкана, що доводить їхню віддаленість.

Проте радник Enigma Labs Алехандро Рохас, який займається аналізом непізнаних аномальних явищ (UAP), скептично поставився до цього. Він пояснив, що специфіка зйомки у сповіденому режимі робить усе, що потрапляє у кадр, швидким та дивним.

«Те, що здається таким, що швидко рухається, насправді рухається набагато повільніше. Тож літаки, супутники чи щось інше, що потрапляє у кадр, виглядатиме так, ніби воно проноситься повз, хоча це не так,» — сказав Рохас виданню Daily Mail.

Вулкан як «кротовина»

Попри скептицизм щодо останнього випадку, видовище додає аргументів до конспірологічних теорій, що існують вже багато років. Наприклад, у 2023 році свідок на ім’я Луїс Герра повідомив, що бачив об’єкт у формі тарілки, який завис над жерлом Попокатепетля після вибуху.

Це лише один із багатьох випадків, які змушують конспірологів стверджувати, що інопланетяни вивчають геотермальну активність Землі.

Найприголомшливішу теорію запропонував відомий уфолог Хайме Мауссан, який стверджує, що інопланетяни використовують вулкан як «кротовину» або «червоточину» (wormhole), тобто як міжвимірний портал у далекий космос.

«На його думку, НЛО, які, як бачили, залітали прямо у вулкан, входили у „міжвимірний портал“, який може як виводити з нашої планети, так і служити дверним отвором для повернення на Землю пізніше,» — зазначає видання.

Мауссан посилається на багаторічні кадри, що демонструють, як скраві сфери та диски входять у кратер, що, на його думку, було б неможливо для будь-якої людської технології через екстремально високу температуру. Він підкріплює свою теорію дослідженнями НАСА про магнітні «X-точки» навколо Землі та припускає, що магнітні поля вулкана створюють портал, який дозволяє НЛО переміщатися у просторі та часі.

Хоча Мауссан пов’язаний із кількома спростованими теоріями у минулому, його останні заяви знову привернули увагу до таємничого вулкана.

«Я не бачив нічого, що змусило б мене повірити, що відбувається щось таємниче,» — сказав Рохас.

На думку дослідника, «магія», яку ми бачимо, є результатом «стандартної механіки нашої дивовижної планети та її природних чудес».

