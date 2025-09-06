Пори року на Землі "збилися": вчені зафіксували кліматичні аномалії

Супутникові дані виявили роззинхронізацію пір року на Землі

Реклама

Вчені, що спостерігають за Землею з космосу, зробили дивовижне відкриття. Виявилося, що звичний для нас ритм пір року — весна, літо, осінь і зима — не завжди однаковий у сусідніх місцях. Пори року можуть не збігатися, що створює так звані «гарячі точки» сезонної асинхронності.

Про це пише видання ScienceAlert з посиланням на результати дослідження, опублікованого в журналі Nature.

Що таке «розсинхронізація» пір року?

«Розсинхронізація» — це простий збій, коли пори року в різних місцях йдуть не за однаковим графіком. Наприклад, в одному місті весна вже в повному розпалі, а в сусідньому вона тільки починається.

Реклама

Застосувавши новий аналіз до 20 років супутникових знімків, вчені склали детальнішу карту термінів циклів росту рослин по всій земній кулі. Поряд з очікуваними закономірностями, як-от запізнення весни на вищих широтах і висотах, вони виявили й більш несподівані.

Один із таких несподіваних феноменів виявлено в п’яти кліматичних регіонах світу — Каліфорнії, Чилі, Південній Африці, на півдні Австралії та в Середземномор’ї. У цих регіонах цикли росту лісів досягають свого піка приблизно на два місяці пізніше, ніж в інших екосистемах, розташованих поруч. Такий збій відбувається навіть між дуже близькими містами. Наприклад, у США в Аризоні два міста, розташовані лише за 160 кілометрів одне від одного, мають різний час початку дощів.

Як це впливає на природу та економіку

Цей збій у порах року має серйозні наслідки для природи. Коли сезонні цикли росту рослин розсинхронізовані, це впливає на сезонну доступність ресурсів і, відповідно, на репродуктивні цикли багатьох видів.

Коли рослини цвітуть невчасно, це збиває з пантелику тварин, яким стає важко пристосуватися. Наприклад, птахи не знаходять їжу, коли їм потрібно, і це може впливати на їхнє розмноження.

Реклама

Вчені припускають, що це може мати глибокі екологічні та еволюційні наслідки. Якщо популяції мають розсинхронізовані репродуктивні цикли, то вони з меншою ймовірністю будуть схрещуватися. У результаті очікується, що ці популяції розійдуться генетично. А за багато років це може призвести навіть до появи нових видів, які краще пристосувалися до незвичного ритму.

Ця проблема стосується не лише природи, а й економіки та сільського господарства. У Колумбії, наприклад, кавові ферми, розташовані неподалік одна від одної і розділені лише кількома годинами їзди через гори, мають настільки різні цикли дозрівання кави, ніби вони знаходяться на різних континентах. Це ускладнює планування збору врожаю.

Розуміння цих збоїв має фундаментальне значення не лише для еволюційної біології, а й для розуміння екології, наслідків зміни клімату для видів та екосистем. Крім того вивчення цих закономірностей важливе для географії сільського господарства та підготовки до змін, які несе нам майбутнє.

Нагадаємо, атлас сценаріїв зміни клімату, створений на замовлення Укргідрометцентру, прогнозує, що до 2050 року тривалість літа в Україні може зрости до п’яти місяців, а частина Одеської області перетвориться на пустелю.