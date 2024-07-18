Пошук іншопланетян: вчені можуть стати на крок ближче завдяки новій технології

Люди можуть наблизитися до остаточного розкриття таємниці іншопланетного життя за допомогою нових революційних технологій, які зможуть допомогти вченим у пошуках.

Космічні експерти можуть стати на крок ближче до остаточного доказу існування іншопланетян завдяки чудовим технологічним досягненням.

Про це пише Daily Star.

Вчені безуспішно намагалися знайти якісь значні докази того, що люди, можливо, не самотні як єдиний розумний вид, що населяє Землю протягом десятиліть. Попри незліченні спостереження НЛО та інопланетян, вчені завжди стверджували, що досі немає доказів того, що позаземне життя коли-небудь приходило на Землю.

Але все може змінитися з появою найбільшої у світі науково-дослідної програми Breakthrough Listen, в якій йдеться про те, що нові революційні технологічні досягнення, які можуть допомогти вченим відслідковувати прибульців, можуть бути вже в дорозі.

Точні деталі нової технології будуть представлені на щорічній конференції, яка відбудеться в Оксфорді цього тижня, вперше в історії у Великій Британії.

Стів Крофт, науковий співробітник проєкту Breakthrough Listen, сказав: "Розробляються дивовижні технології, такі як будівництво нових величезних телескопів у Чилі, Африці та Австралії, а також розробки в галузі штучного інтелекту. Вони змінять те, як шукаємо іншопланетні цивілізації".

Телескопи, про які згадує Крофт, планується використовувати протягом наступних декількох років, і вони будуть об'єднані зі штучним інтелектом, щоб надати нові можливості пошуку іншопланетного життя.

Нова потужна камера, яка використовуватиметься для виявлення іншопланетного життя / Фото: J. Ramseyer Orrell/SLAC/SWNS

Крофт продовжив: "Досі ми були обмежені пошуком сигналів, які навмисно посилаються іншопланетянами для реклами свого існування. Нові методи будуть настільки чутливими, що вперше ми зможемо виявляти ненавмисні передачі, а не навмисні, і зможемо виявляти радари в аеропортах прибульців чи потужні телевізійні передавачі".

З появою нових технологій Крофт, як і раніше, сподівається, що одного разу ми зможемо перетворити вигадку на реальність і, нарешті, вступити в контакт з іншопланетянами, кажучи: "Ми знаємо, що умови для життя є всюди, ми знаємо, що інгредієнти для життя є всюди. Я думаю, було б дуже дивно, якби виявилося, що ми єдина планета, що живе, у галактиці чи у всесвіті. Але ви знаєте, це можливо".

Нагадаємо, нещодавно у небі над Україною помітили "НЛО". Незвичний об'єкт помітили в небі над багатьма областями України. Втім, стало відомо, що ж це було насправді.

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