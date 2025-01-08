Пошук позаземного життя: NASA відправить маленьких роботів досліджувати супутники Юпітера та Сатурна

В даний час ведуться дослідження та розробки зі створення роботів, які зможуть шукати ознаки життя в океанічних світах Сонячної системи, таких як супутник Юпітера Європа та супутник Сатурна Енцелад.

Про це пише американський журнал Wired.

Ці крижані місяці вчені вважають найбільш перспективними місцями для пошуку позаземного життя, оскільки під їхніми товстими крижаними панцирами розташовані величезні океани рідкої води, в яких потенційно могло б зародитися та розвиватися життя.

У жовтні 2024 року NASA запустило зонд Europa Clipper, який має зібрати інформацію про умови на поверхні крижаного супутника Юпітера. Крім того, вчені працюють над кількома проєктами щодо безпосереднього дослідження внутрішніх океанів цих крижаних місяців.

Один із таких проєктів – SWIM (Sensing With Independent Micro-swimmers – зондування за допомогою незалежних мікроплавців) – очолює Лабораторія реактивного руху NASA. Програма планує шукати ознак життя в океанічних світах за допомогою автономних підводних роботів розміром з долоню. Їх запустять у внутрішні океани крижаних місяців Юпітера та Сатурна – Європи та Енцеладу.

Діаметр Європи становить близько 3120 кілометрів, що становить приблизно чверть діаметра Землі, а її поверхня покрита товстою крижаною оболонкою, товщина якої на думку вчених може коливатися від 3 до 30 км.

Орбіта Європи є еліпсом, а форма супутника змінюється під впливом гравітації Юпітера. Ця зміна форми створює тертя всередині Європи, внаслідок чого виникає так зване "приливне нагрівання", яке генерує величезну кількість тепла. Це тепло підтримує океан Європи в рідкому стані під товстою крижаною оболонкою.

Внутрішній океан Європи солоний та, за оцінками вчених, у середньому має глибину близько 100 км. Попри те, що Європа значно менша за Землю, загальний обсяг води в її океані приблизно вдвічі більше земних запасів.

Вчені також вважають, що схожі внутрішні океани є на супутниках Юпітера Ганімеде та Каллісто, а також на місяцях Сатурна – Титані та Енцеладі.

Що робитимуть роботи SWIM

Автономні підводні роботи, задумані проєктом SWIM, надзвичайно малі. Їхні клиноподібні тіла мають довжину всього 12 см. Пристрій під назвою "кріобот" повинен доставити їх із поверхні супутника через товщу льоду до океану. Для цього кріобот, на борту якого буде близько 40 автономних мікроплавців, розтоплюватиме лід за допомогою ядерної енергії.

"Надсилання такої великої кількості дослідницьких роботів має свої переваги. Одне з них полягає в тому, що вони можуть досліджувати ширшу область. Інше полягає в тому, що вони, як передбачається, будуть працювати в командах, так що кілька роботів можуть досліджувати одну й ту ж область у напрямах, що перекриваються, що знижує помилки в даних спостережень", – пояснили автори статті.

Кожен робот буде оснащений датчиками для вимірювання температури, тиску, кислотності, електропровідності та хімічного складу досліджуваних ним вод. Всі ці датчики будуть встановлені на чіпі розміром кілька квадратних міліметрів.

"Люди можуть запитати, навіщо NASA розробляє підводного робота для дослідження космосу? Тому що в Сонячній системі є місця, куди ми хочемо вирушити, щоб пошукати життя, і ми думаємо, що для життя потрібна рідка вода", — розповів керівник проєкту SWIM Ітан Шаллер.

Нагадаємо, вчені не відкидають можливості, що в майбутньому Сонячна система може прийняти нову планету. Це може статися завдяки гравітації Сонця, здатної захопити планети, що блукають у космосі.

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