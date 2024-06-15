Пошуки інопланетного життя: Європейське космічне агентство обрало ціль наступної місії

ESA готує політ до одного зі 146 супутників Сатурна, на якому є умови для виникнення життя.

Вчені досі не виявили у Всесвіті беззаперечних ознак існування інопланетних цивілізацій. Але дослідники не втрачають надії відшукати поза межами Землі принаймні примітивні форми життя. Енцелад – один з небагатьох об'єктів у Сонячній системі, де є шанси знайти живі організми.

Про це пише The Guardian.

Європейське космічне агентство (ESA) розпочало підготовку космічної місії до одного зі 146 супутників Сатурна – Енцелада, де є умови для потенційного існування життя. На пошуки інопланетних живих організмів планують відправити роботизований зонд, якому доведеться подолати колосальну відстань понад 1200 мільйонів кілометрів (1,272E9 км), вийти на орбіту навколо Енцелада і приземлитися на його крижану поверхню.

Маленький супутник, діаметр якого становить лише 500 км, цікавий саме поєднанням кількох умов: там є багато води, вулканічна активність у вигляді гейзерів та складні органічні сполуки, зокрема пропан та етан.

"На Енцеладі є три ключові інгредієнти, які вважаються необхідними для появи життя: рідка вода, органічний матеріал та джерело тепла. Таке поєднання робить його моїм улюбленим супутником у всій Сонячній системі", – розповів астроном Мішель Догерті з Королівського коледжу Лондона.

ESA планує розпочати місію до Енцелада до 2040 року. Вчені сподіваються висадити зонд на поверхню супутника або принаймні пролетіти крізь його гейзери, щоб отримати зразки викидів.

Нагадаємо, земляни готуються до спілкування з іншопланетянами. Нещодавно команді з батька та доньки, які наразі зберігають анонімність, вдалося розшифрувати "сигнал з Марса", який земні обсерваторії отримали у травні 2023 року.

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