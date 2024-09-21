Пошуки позаземних цивілізацій: докази їх існування набагато ближчі, ніж ми думаємо

Довгоочікувані докази розумного інопланетного життя можуть ховатися в океанах Землі або в "дивних" об'єктах, які прилетіли з далекого космосу до Сонячної системи і досі не вивчені. У професора астрофізики та директора Інституту теорії та обчислень Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики Аві Леба є план їхнього пошуку.

Про це він розповів у інтерв'ю Live Science.

Понад 70 років вчені шукали докази існування розумних інопланетян, полюючи радіосигнали з космосу. Але Леб упевнений, що пошук позаземного розуму потрібно починати набагато ближче до дому – не дні океанів Землі.

"Я не вдаю, що знаю більше, ніж насправді. Але я готовий розглянути можливості, які інші повністю ігнорують", – сказав учений.

Експедиція в Папуа-Новій Гвінеї

Влітку минулого року вчений організував морську експедицію до Папуа-Нової Гвінеї, щоб підняти з дна сотні крихітних металевих сфер [сферул – ред.], які можуть бути залишками міжзоряного об'єкта, що впав у Тихий океан у 2014 році. На думку Леба, цей об'єкт не лише прибув до нас із далекого космосу, а й може нести сліди інопланетних технологій.

2025 року команда Леба планує продовжити пошуки в цьому районі, щоб знайти більше доказів. Попередня вартість майбутньої експедиції оцінюється в 6,5 млн доларів.

За два тижні першої експедиції дослідники зібрали крихітні кульки розміром менше міліметра. У ході їх вивчення вчені встановили, що 10% з них мали незвичайний хімічний склад.

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"Але це все ще не говорить нам про природу об'єкта. Тому що це були розплавлені краплі, які втратили деякі елементи в процесі плавлення. Тепер ми хочемо знайти більші шматки, розміром хоча б кілька міліметрів, щоб визначити їх повний склад і вивчити властивості матеріалу", — розповів Леб.

За його словами, щільність цього об'єкта, який десять років тому впав у Тихий океан, була набагато вищою, ніж у залізних метеоритів із Сонячної системи. Про це свідчить те, що він вибухнув лише у нижніх шарах атмосфери, тоді як більшість метеоритів згоряють в атмосфері, не долетівши до Землі.

"Крім того, якщо ми знайдемо великий шматок, ми можемо провести ізотопний аналіз і датувати вік матеріалу, щоб продемонструвати, що він відрізняється від віку Сонячної системи. Але найголовніше, ми зможемо сказати, чи це є природним об'єктом, як камінь, чи чимось іншим, частиною інопланетного пристрою, наприклад", — сказав Леб.

Перспективні напрямки пошуків позаземних цивілізацій

Крім дослідження океанського дна, Леб вважає перспективним напрямом пошуків позаземних цивілізацій вивчення Марса, на поверхні якого, як уже відомо вченим, колись були океани рідкої води.

"Були деякі попередні свідчення того, що, можливо, ґрунт на Марсі має деякі дражливі ознаки життя", — зазначив Леб.

Вчений також зазначив, що у Сонячній системі, у межах досяжності для людей, існують мільйони невеликих об'єктів, розміром до кількох сотень метрів, які прилетіли з далекого космосу.

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"Вони не відбивають достатньо сонячного світла, щоб ми могли виявити їх за допомогою наших існуючих телескопів. Тому я б створив експериментальну програму, яка спробувала б виявити та вивчити їх. Це може бути космічне сміття або щось функціональне, але має бути легко відрізнити просто каміння від чогось іншого", – пояснив він свою ідею.

Леб нагадав, що вчені вже виявили "ОумуАмуа" (у перекладі з гавайської означає "посланець здалеку"). Цей міжзоряний об'єкт завдовжки близько 100 метрів, який можна порівняти за розмірами з найбільшим космічним кораблем Starship, створеним компанією Ілона Маска SpaceX. Вчений впевнений, що неподалік нашої планети є ще багато подібних об'єктів меншого розміру, які незабаром зможуть виявити нові телескопи. Великі надії наукова спільнота покладає на обсерваторію Віри Рубін у Чилі, яка запрацює у 2025 році. Очікується, що вона зможе виявити багато міжзоряних об'єктів поблизу Землі або в межах орбіти Землі навколо Сонця.

"Я дуже сподіваюся [знайти докази існування інопланетного життя – ред.], тому що це шлях, яким раніше не йшли. В цьому випадку, вивчення природи об'єктів, що прибули в Сонячну систему з космосу. Традиційний пошук розумного життя був пов'язаний з радіосигналами, що схоже на очікування телефонного дзвінка. Тут ми шукаємо "бандеролі", які вже можуть лежати в нашій "поштовій скриньці". Це зовсім інший підхід. Я сподіваюся, що ми дізнаємося про щось нове, особливо з урахуванням того, що два з трьох відомих міжзоряних об'єктів здаються дивними", – сказав Леб.

Вчений планує після експедиції до Папуа-Нової Гвінеї вивчити ще один міжзоряний метеорит, який впав в океан між Португалією та Азорськими островами.

"Може бути багато космічного сміття, створеного давніми цивілізаціями. Ми шукаємо радіосигнали вже 70 років. Нам потрібно змінити підхід. Чесно кажучи, радіозв'язок був лише дуже ранньою технологією, яку розробило людство... Я думаю, що є шанс знайти щось визначне, якщо продовжувати шукати", – підсумував астрофізик.

Нагадаємо, у Пентагоні попередили про можливе відправлення зондів на Землю "інопланетним базовим кораблем". Астрономи не можуть помітити мінізонди, тому що вони не відбивають достатньо сонячного світла.

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