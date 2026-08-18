Постільні клопи можуть бути небезпечнішими, ніж вважалося: що виявили вчені

Клопи / © pixabay.com

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Постільні клопи можуть бути не лише причиною сверблячих укусів та алергічних реакцій. Нове дослідження показало, що ці комахи здатні підхоплювати та переносити метицилін-резистентний золотистий стафілокок (MRSA) — бактерію, стійку до низки антибіотиків. Водночас науковці Університету Південної Дакоти поки не встановили, чи можуть клопи заражати нею людей у реальних умовах.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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Клопи підхоплювали MRSA після одного годування

Щоб з’ясувати, чи можуть постільні клопи переносити небезпечну бактерію, дослідники провели лабораторний експеримент. Комахам дозволили живитися на штучній шкірі, поверхню якої попередньо забруднили MRSA.

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Результати показали, що клопам було достатньо одного такого годування, щоб отримати бактерію. Після цього вони зберігали її та могли переносити під час наступних годувань.

MRSA становить особливу проблему через стійкість до поширених антибіотиків, серед яких метицилін і пеніцилін. У разі ураження шкіри інфекція може проявлятися почервонінням, набряком та появою фурункулів.

Набагато серйозніші наслідки можливі, якщо бактерія через пошкодження шкіри потрапляє до кровотоку. У важких випадках інфекція здатна спричинити небезпечні ускладнення, зокрема поліорганну недостатність.

Водночас один з авторів роботи Хосе П’єтрі застеріг від передчасних висновків. За його словами, лабораторний експеримент показує здатність клопів отримувати й переносити MRSA, однак цього недостатньо, щоб стверджувати, що комахи передають бактерію людям у повсякденних умовах. Це питання потребує подальшого вивчення.

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Які ознаки можуть свідчити про появу клопів

Постільні клопи — невеликі червонувато-коричневі комахи, розмір яких приблизно можна порівняти з яблучним зернятком. Вони живляться кров’ю та переважно ховаються у важкодоступних місцях — зокрема у швах матраців і щілинах ліжок.

Після укусів клопів на тілі можуть з’являтися червоні плями, які сверблять. У деяких людей контакт із цими комахами також може спричинити алергічну реакцію.

Помітити самих клопів не завжди просто, тому на їхню присутність можуть вказувати інші ознаки. Серед них — дрібні сліди крові на постільній білизні, чорні цятки від виділень комах, характерний затхлий запах та світлі яйця завбільшки приблизно один міліметр.

Як не привезти клопів із подорожі

Ризик випадково занести шкідників додому існує, зокрема, після перебування в готелях чи орендованому житлі. Тому під час подорожей рекомендують перевіряти спальне місце та не класти валізи безпосередньо на ліжко або біля нього.

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Після повернення багаж також варто уважно оглянути. Якщо ж клопи вже з’явилися в помешканні, одним із найнадійніших способів позбутися їх залишається професійна дезінсекція.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що вищі рівні бактерій родів Allisonella та Prevotella, а також виду Cloacibacillus evryensis були пов’язані з більш вираженими психопатичними рисами.

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