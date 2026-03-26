Посуха вирощує супербактерії у ґрунті, небезпечні для людей

Посухи — це не лише нестача води, а й умови, в яких процвітають небезпечні бактерії / © pixabay.com

Реклама

Учені вивчили мікробів ґрунту і з’ясували, що посуха сприяє появі стійких до антибіотиків організмів.

Про це повідомляє Natura.com.

Бактерії легко обмінюються великими фрагментами генетичної інформації, цей процес відомий як горизонтальне перенесення генів. Тому будь-яке підвищення стійкості ґрунтових мікробів може легко передатися бактеріям, які заражають людей.

Реклама

«Жодне місце не застраховане. Якщо патоген з’являється в одній частині світу, він дуже швидко поширюється, тож це викликає занепокоєння незалежно від того, де ви живете», — заявила провідна авторка дослідження Дайан Ньюман з Каліфорнійського технологічного інституту.

Вчені з’ясували, що у всіх випадках гени синтезу антибіотиків були більш поширені після посушливого періоду і менш поширені після закінчення посухи.

Щоб зрозуміти, що відбувається, вчені провели експерименти в лабораторії. Вони обробили стерильний ґрунт антибіотиком феназином, який виробляється деякими видами бактерій. Потім вони додали ґрунтові бактерії і дали половині зразків висохнути протягом трьох днів, тоді як інша частина залишалася вологою.

Дослідники виявили, що концентрація антибіотика в ґрунті, як і очікувалося, збільшилася в міру випаровування вологи. Вони також з’ясували, що у відповідь на підвищення концентрації антибіотика бактерії в ґрунті, чутливі до антибіотиків, постраждали, тоді як стійкі до антибіотиків бактерії розмножилися.

Реклама

Це показує, що стійкість до антибіотиків зумовлена еволюційним тиском. Виживають тільки найвитриваліші та найстійкіші мікроорганізми, коли посуха концентрує антибіотики інших мікробів до смертельних рівнів.

