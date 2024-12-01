"Потенційно небезпечні об’єкти": до Землі наближаються два астероїди — коли очікувати

В NASA назвали дату наближення і розміри об’єктів.

До Землі наближаються два потенційно небезпечні астероїди 447755 (2007JX2) та 2020XR. Об’єкти пролетять 4 грудня.

Про це повідомила Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

За даними NASA, довжина небесного об'єкта 447755 (2007JX2) становить 402,3 м.

Відстань від нього до Землі дорівнюватиме 5 532 113 км.

Фахівці NASA додають, що астероїд 2020XR 387,7 м завдовжки наблизиться до Землі становитиме 2 209 287 км.

Експерти зауважили, якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче ніж 7,5 млн км, а його розмір перевищує 150 м, тоді його вважають потенційно небезпечним об’єктом.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року поблизу Землі зафіксували найменший астероїд із тих, що будь-коли вдалося виявити та виміряти до його вибуху. Його розмір порівняли із розміром середньої кішки. Він спалахнув яскравим зеленим світлом у небі над Ніагарським водоспадом, перш ніж розпастися на частини.

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