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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Потенційне життя за 25 світлових років: астрономи виявили унікальну суперземлю

Науковий світ стоїть на порозі масштабного розширення карти відомого Всесвіту.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Суперземля отримує близько 90% тієї енергії, яку Земля отримує від Сонця

Суперземля отримує близько 90% тієї енергії, яку Земля отримує від Сонця / © pixabay.com

Астрономи виявили кам’янисту планету, приблизно вдвічі більшу за нашу, яка обертається в зоні життя навколо своєї батьківської зірки Gliese 3378.

Про це пише futurism.com.

Зірка Gliese 3378 — червоний карлик, розташований за 25 світлових років від Землі в північному сузір’ї Жирафа. Gliese 3378b має масу приблизно в 2,3 рази більшу за земну.

Вона розташована всередині зони життя своєї зірки, де планета отримує саме ту кількість сонячного випромінювання, яка дозволяє воді існувати в рідкому стані на поверхні планети.

«Близько 70% зірок у нашій галактиці є червоними карликами, тому вони представляють собою стандарт. Дуже важливо, щоб ми розуміли склад планет навколо цих зірок», — сказав доктор Майкл Ендл, астроном з Техаського університету в Остіні.

Одна з нерозгаданих загадок — це природа атмосфери Gliese 3378b, або чи взагалі вона має. Планета розташована прямо на краю того, що дослідники називають космічною береговою лінією — області навколо зірки, де, якщо планета знаходиться поза нею, сонячна радіація може зруйнувати її атмосферу.

Прикладом з нашої Сонячної системи є Марс, який, на думку астрономів, колись міг мати атмосферу, подібну до земної, перш ніж сонячна радіація зруйнувала її.

Нагадаємо, астрономи виявили планету неправильного розміру. Крім того, вона ще й має абсолютно «неможливу» атмосферу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
182
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