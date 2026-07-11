- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 182
- Час на прочитання
- 1 хв
Потенційне життя за 25 світлових років: астрономи виявили унікальну суперземлю
Науковий світ стоїть на порозі масштабного розширення карти відомого Всесвіту.
Астрономи виявили кам’янисту планету, приблизно вдвічі більшу за нашу, яка обертається в зоні життя навколо своєї батьківської зірки Gliese 3378.
Про це пише futurism.com.
Зірка Gliese 3378 — червоний карлик, розташований за 25 світлових років від Землі в північному сузір’ї Жирафа. Gliese 3378b має масу приблизно в 2,3 рази більшу за земну.
Вона розташована всередині зони життя своєї зірки, де планета отримує саме ту кількість сонячного випромінювання, яка дозволяє воді існувати в рідкому стані на поверхні планети.
«Близько 70% зірок у нашій галактиці є червоними карликами, тому вони представляють собою стандарт. Дуже важливо, щоб ми розуміли склад планет навколо цих зірок», — сказав доктор Майкл Ендл, астроном з Техаського університету в Остіні.
Одна з нерозгаданих загадок — це природа атмосфери Gliese 3378b, або чи взагалі вона має. Планета розташована прямо на краю того, що дослідники називають космічною береговою лінією — області навколо зірки, де, якщо планета знаходиться поза нею, сонячна радіація може зруйнувати її атмосферу.
Прикладом з нашої Сонячної системи є Марс, який, на думку астрономів, колись міг мати атмосферу, подібну до земної, перш ніж сонячна радіація зруйнувала її.
Нагадаємо, астрономи виявили планету неправильного розміру. Крім того, вона ще й має абсолютно «неможливу» атмосферу.