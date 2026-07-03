Потенційно придатна для життя: біля Землі виявили перспективну кам’янисту планету

Космос / © phys.org

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Потенційно придатну для життя суперземлю виявили лише за 25 світлових років від Землі. Після нових спостережень астрономи дійшли висновку, що екзопланета GJ 3378b, ймовірно, є кам’янистою та розташована в зоні, де за певних умов може існувати рідка вода.

Про це повідомляє ScienceAlert.

Екзопланету GJ 3378b відкрили 2024 року. Вона обертається навколо червоного карлика GJ 3378 і належить до класу так званих суперземель — планет, маса яких перевищує земну, але які можуть мати кам’янисту будову.

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Під час нового дослідження вчені проаналізували великий обсяг додаткових спостережень, отриманих за допомогою наземних і космічних інструментів. Вони вивчали ледь помітні зміни світла зорі, спричинені гравітаційним впливом планети, що дало змогу точніше визначити її характеристики.

У результаті масу GJ 3378b переглянули з 5,3 до 2,3 маси Землі. За словами дослідників, це суттєво збільшує ймовірність того, що планета є саме кам’янистою, а не газовим міні-Нептуном із товстою атмосферою.

Також астрономи уточнили орбіту планети. Якщо раніше вважалося, що вона здійснює оберт навколо своєї зорі за 24,73 доби, то нові дані показали орбітальний період 21,45 доби. Попри це, GJ 3378b усе ще перебуває в зоні життя — на такій відстані від своєї зорі, де за наявності атмосфери на поверхні може існувати рідка вода.

Дослідники зазначають, що планета отримує близько 90% енергії, яку Земля отримує від Сонця. Саме тому вони вважають її одним із найперспективніших кандидатів для подальших досліджень на предмет потенційної придатності до життя.

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Водночас науковці наголошують, що поки немає підстав стверджувати, що GJ 3378b справді придатна для життя. Насамперед невідомо, чи має вона атмосферу, яка необхідна для існування рідкої води на поверхні. Крім того, червоні карлики відомі високою активністю — частими спалахами та викидами корональної маси, які можуть руйнувати атмосфери сусідніх планет.

«Ми все ще перебуваємо на етапі розвідки нашого сонячного сусідства, намагаючись знайти планети навколо найближчих зірок, тому що саме на них буде найлегше виявити біосигнатуру. Ця планета наближає нас на один крок до пізнання всіх наших сусідів і, зрештою, тих, які можуть бути сприятливими для життя», — зазначив астроном Майкл Ендл з Техаського університету.

Нагадаємо, марсохід NASA Curiosity зробив знімок, який розпалив нову хвилю суперечок про існування позаземного життя: на фотографії деякі дослідники розгледіли руїни давньої споруди з дверним отвором.

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