Потік плазми із Сонця вдарив по Меркурію: вчені повідомили про наслідки

Ця планета через своє близьке розташування до Сонця часто зазнає ударів потоків плазми із Сонця.

Виверження на зворотному боці Сонця, внаслідок якого в космос вирвався гігантський потік плазми, призвело до того, що цей потік врізався в Меркурій і спричинив появу рентгенівських полярних сяйв.

Про це пише Space.

Виверження, ймовірно, охопило площу приблизно 500 000 кілометрів у поперечнику, що більше за Землю приблизно в 40 разів.

Як показали дані космічного апарату, вибух на Сонці, який залишив по собі масивний вогняний каньйон на поверхні нашої зірки, також спричинив появу великого коронального викиду маси, тобто хмари намагніченої плазми та випромінювання, що рухалася з величезною швидкістю та врізалася в поверхню Меркурія.

Вчені вважають, що подібні гігантські виверження на Сонці є ознакою того, що пік активності нашої зірки під час 11-річного сонячного циклу, можливо, вже почався. Цей пік активності називається сонячний максимум.

Раніше вчені повідомили, що Сонце перебуває на порозі своєї найактивнішої фази — сонячного максимуму. Про це свідчить знімок, який зробив астрофотограф.

Рідкісне явище сталося під час сонячного спалаху з плями, яка перебувала поблизу південного полюса Сонця. У космос було викинуто гігантський стовп газу або плазми, який височів над поверхнею зірки на 15 тисяч кілометрів. Після цього плазма відірвалася від поверхні і полетіла в космос у формі коронального викиду маси (КВМ).

Також вчені помітили, що на Сонці з'явилися загадкові петлі після дуже потужного спалаху.

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