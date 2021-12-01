Потік зоряного газу вріжеться в Чумацький Шлях раніше, ніж очікували - астрономи

Потік зоряного газу вріжеться в Чумацький Шлях раніше, ніж очікували - астрономи

Вчені з'ясували, що призведе до зміни ландшафту нічного неба.

Чумацький Шлях веде "боротьбу" зі своїми найближчими сусідами – карликовими галактиками Велика Магелланова Хмара та Мала Магелланова Хмара. Ці галактики розриваються на частини як під упливом гравітації Чумацького Шляху, так і під упливом одне одного.

У результаті цієї "боротьби" утворилася довга газова дуга — Магелланів потік, і він рухається до нашої галактики й одного разу зіткнеться з нею, і це станеться раніше, ніж думали астрономи, повідомляє Space.

Коли утворений у результаті Магелланів потік зіткнеться з Чумацьким Шляхом, то він заповнить галактику зоряним газом і назавжди змінить ландшафт нічного неба, вважають астрономи.

"Наше моделювання показує, що потік розташований ближче до Чумацького Шляху, в основному в зовнішній частині диска нашої галактики", — сказав Скотт Лукіні з університету Вісконсіна.

За словами вчених, усе, що вони знали про Магеллановий потік, потрібно переосмислити. І коли наша галактика поглине цей потік, він наповнить Чумацький Шлях новим зоряним газом, що призведе до зміни ландшафту нічного неба. Але це побачать наші далекі пращури через десятки мільйонів років.

Нагадаємо, що обсерваторія NASA зазнімкувала нещодавно виявлену навколосонячну комету. На сьогоднішній день обсерваторія SOHO виявила 4108 комет.

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