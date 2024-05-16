Потужна магнітна буря у травні ще покаже наслідки: вчені б'ють на сполох

Магнітна буря призведе до зростання кількості тропічних штормів цього року.

Потужна магнітна буря, яка обрушилася на Землю минулого тижня, може запустити хвилю ураганів.

Про це пише DailyMail.

Команда вчених вивчила активність тропічних циклонів за останні 5500 років. Вони виявили 11 періодів, коли штормів на Землі ставало більше на 40%.

Дослідники з'ясували, що такі періоди часу збігалися з 11-річними циклами активності Сонця. Теорія полягає в тому, що сильні спалахи на Сонці відправляють на Землю більше енергії, яка нагріває океани та підживлює тропічні шторми.

За словами провідного автора дослідження Ян Ван з Університету штату Флорида, складно точно передбачити, чи призведе нещодавній шторм на Сонці до зростання кількості тропічних штормів цього року.

Сонячна активність або загальне сонячне випромінювання (TSI) вимірювалося в дослідженні за допомогою вуглецю в річних кільцях. Річ у тім, що коли сонячна активність слабшає, то в атмосфері Землі збільшує вміст вуглецю-14. Такі зміни можна побачити в річних кільцях дерев, які поглинають вуглець із повітря.

"Наші результати показують, що поєднання високої сонячної радіації та інших чинників, зокрема посилення течії Ель-Ніньо, більш високих температур поверхні моря в Мексиканській затоці та позитивних фаз Атлантичного багатодесятирічного коливання, створює сприятливі умови для формування тропічних циклонів", — пояснили вчені.

Нагадаємо, Землю накрила найбільша за 20 років геомагнітна буря. У ніч проти 11 травня її K-індекс був максимальної позначки — 9. Через серію сонячних спалахів, що стали причиною потужних магнітних бур, в Україні помітили полярне сяйво.

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