Потужне виверження на Сонці вдарило одночасно по Землі, Місяцю і Марсу

Виверження на Сонці призвело до рідкісної події, коли сонячні частки змогли пробити магнітне поле Землі через те, що мали дуже високу енергію.

Вчені повідомили про те, що одразу кілька космічних апаратів уперше в історії зафіксували потрапляння сонячних часток одночасно на Землю, Марс і Місяць.

Про це пише Daily Mail.

Масштабний викид енергії та плазми одночасно зареєстрували орбітальний апарат Trace Gas Orbiter, марсохід Curiosity, місячний посадковий модуль Чан'є-4, та орбітальні апарати Lunar Reconnaissance Orbiter і DLR Eu:CROPIS Earth.

Після сильного спалаху на Сонці стався потужний корональний викид маси і з'ясувалося, що сонячні частки мають таку енергію, яка здатна пробити магнітне поле Землі. У Місяця і Марса немає магнітного поля, тому у сонячних часток взагалі не було жодних перешкод.

Тоді виверження на Сонці було настільки сильним, що Земля і Марс, які перебували на протилежних сторонах від Сонця на відстані приблизно 250 млн км одна від одної, зазнали найсильнішого удару сонячними частками.

Нагадаємо, космічний апарат NASA під назвою SOHO за допомогою своїх приладів зафіксував смертельне занурення комети в Сонце.

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