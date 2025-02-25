Потужний сонячний спалах викликав радіовідключення в Тихому океані: подробиці

24 лютого о 14:27 за східним часом стався сонячний спалах класу X2.0, який досяг піку на плямі AR 4001. Цей надзвичайно потужний спалах спричинив короткохвильове радіовідключення в окремих частинах Тихого океану.

Про це повідомило видання Space.

Вчені пов'язують відключення з підвищеною кількістю ультрафіолетового випромінювання, що супроводжувало спалах. Спалахи Х класу є найсильнішими за шкалою сонячних спалахів, що має чотири категорії. Інтенсивність спалаху збільшується з кожним рівнем: М – другий за силою, С – третій, а В – четвертий.

Цей спалах був класифікований як R3 "сильна" подія за шкалою космічної погоди, що вказує на суттєве порушення зв'язку. Зазначимо, що за кожним таким спалахом ретельно стежать експерти з Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, аналізуючи, як космічна активність впливає на Землю.

На щастя для нас, викид корональної маси, який міг би загрожувати нашій планеті, не стався. Космічні апарати, що спостерігають за зіркою, зафіксували неймовірні види викиду плазми та магнітного поля в космос.

Зазначимо, що викиди корональної маси можуть призвести до геомагнітних бур, які здатні впливати на електричні мережі та викликати полярні сяйва. Проте цього разу спалах не призвів до таких наслідків на Землі.

Вчені продовжують уважно спостерігати за активністю Сонця, адже існує ймовірність інших подібних спалахів у середині тижня, але наразі вони не повинні завдати значної шкоди планеті.

Нагадаємо, вчені відповіли, що буде, якщо крихітна чорна діра пройде через тіло людини.

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