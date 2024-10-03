Потужний спалах на Сонці: на Землі відключився зв'язок, але це тільки початок

На Сонці виник другий за потужністю спалах за п'ять років.

Учені з NASA повідомили, що космічні апарати, які спостерігають за Сонцем, зафіксували появу на нашій зірці одного з найпотужніших викидів випромінювання та енергії в поточному 25-му сонячному циклі, що розпочався 2019 року.

Про це пише dailymail.co.uk.

У вівторок, 1 жовтня, на Сонці виник спалах класу Х7.1, який спричинив вимкнення радіозв'язку над Тихим океаном. Разом зі спалахом відбулося потужне виверження плазми, яка скоро досягне Землі і спровокує появу сильної геомагнітної бурі.

Разом зі спалахом виник потужний корональний викид маси або виверження плазми, яка, як прогнозується вже в п'ятницю, 4 жовтня або в суботу, 5 жовтня, вріжеться в нашу планету. Це призведе до появи геомагнітної бурі класу G3 (геомагнітні бурі поділяють на 5 класів залежно від потужності), як прогнозують учені.

За даними порталу Meteoagent, магнітна буря накрила планету вже 3 жовтня, поки вона слабка, К-індекс перевищив 5. Але геомагнітні обурення затягнуться на три дні і посилюватимуться: 4 і 5 жовтня К-індекс перевищить 7.

Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

Метеочутливим приготуватись! Україну накриє потужна магнітна буря!

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