Потужний спалах на Сонці: виверження заряджених частинок досягне Землі на Хеловін

Потужний спалах на Сонці: виверження заряджених частинок досягне Землі на Хеловін

Сонячний шторм став найсильнішим у поточному погодному циклі нашої зірки.

Викид сонячної радіації в результаті спалаху, який зафіксували ще у четвер, 28 жовтня, може досягти Землі до 30-31 жовтня, саме до Хеловіна. Спалах також спричинив викид значної корональної маси Сонця.

Про це йдеться у попередженні Центру прогнозів космічної погоди США (SWPC).

Сонце випустило спалах типу X1, найпотужніший вид спалаху, який уже викликав тимчасове, але сильне відключення радіозв'язку на сонячній стороні Землі з центром у Південній Америці. Представники NASA назвали сонячне виверження “значним сонячним спалахом”.

Викид корональної маси в результаті спалаху та величезне виверження заряджених частинок може викликати північне сяйво Землі та потенційно перешкодити супутниковому зв'язку.

Спалах походить від сонячної плями під назвою AR2887, яка зараз розташована в центрі Сонця і звернена до Землі. Сонячна пляма раніше спричинила два помірні сонячні спалахи класу M.

Сонячні спалахи - це потужні викиди сонячної радіації, які відправляють заряджені частинки від зірки назовні. Спалахи класифікуються за буквеною системою: шторми класу C відносно слабкі, класу M — помірніші, а спалахи класу X — найсильніші.

Як пояснили в заяві представники NASA. клас X позначає найінтенсивніші спалахи. Коли вони націлені прямо на Землю, то можуть заважати радіо- та супутниковому зв'язку та змінювати полярні сяйва планети.

Вони також можуть супроводжуватись масивним виверженням сонячних частинок, який називається викидом корональної маси. Такі виверження викидають заряджені частинки від Сонця зі швидкістю 1,6 млн км/год або більше, і, як правило, досягають Землі через кілька днів.

Нагадаємо, раніше NASA видало грант для дослідження космічної погоди за допомогою штучного інтелекту.

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