Потужний вибух назавжди змінив Землю: вчені з'ясували, як це сталося

Вчені заявили про те, що вибух наднової, який стався неподалік Землі, міг назавжди змінити планету.

Про це повідомляє Science Alert.

Коли потужна зірка вибухає надновою, вона не тільки вивільняє величезну кількість енергії. Такі вибухи є відповідальними за створення деяких важких елементів, зокрема залізо, які викидаються в космос.

У новому дослідженні, проведеному під керівництвом Кейтлін Ноджірі з Каліфорнійського університету в Санта-Крузі та опублікованому в журналі The Astrophysical Journal Letters, вчені намагалися з'ясувати, як радіація від прилеглих наднових могла вплинути на життя на Землі. У дослідженні під назвою "Життя в бульбашці: як довколишні наднові залишили ефемерні сліди в спектрі космічних променів і незгладимі відбитки на житті" було проаналізовано енергію, отриману Землею від цих вибухів.

Автори припускають, що випромінювання могло бути досить сильним, щоб викликати генетичні мутації, які вплинули на еволюцію видів.

Дослідження пов'язує більш молоде родовище 60Fe з вибухом наднової поблизу Землі, в той час як більш старе родовище відповідає входженню Землі в область космосу, відому як місцева бульбашка.

Ця бульбашка шириною близько 1 000 світлових років була утворена щонайменше 15 надновими за останні 15 мільйонів років. Земля увійшла в цю бульбашку приблизно п'ять-шість мільйонів років тому, що, ймовірно, пояснює більш давнє родовище 60Fe.

Місцева бульбашка не статична, і її формування, викликане вибухом наднової, могло призвести до періодичних доз радіації. Хоча космічна радіація від цих подій не була достатньо сильною, щоб викликати масові вимирання, її могло бути достатньо, щоб викликати ушкодження ДНК, включно з двонитковими розривами. Такі пошкодження можуть призвести до мутацій, що потенційно прискорює диверсифікацію видів.

Наприклад, є свідчення того, що швидкість диверсифікації вірусів в африканському озері Танганьїка різко зросла два-три мільйони років тому, можливо, під впливом випромінювання однієї з таких наднових.

Нагадаємо, вчені заявили про виявлення планети, схожої на Землю. Однак це відкриття має невеликий нюанс.

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