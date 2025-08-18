ТСН у соціальних мережах

Потужну магнітну бурю очікують на Землі: вчені заговорили про наслідки великої діри на Сонці

На Сонці збільшується корональна діра, через що вчені зроюили важливе попередження про наслідки.

Віра Хмельницька
Потужну магнітну бурю очікують на Землі: вчені заговорили про наслідки великої діри на Сонці

Астрономи зафіксували зростання корональної діри на Сонці / © NASA

На Сонці почала зростати велика корональна діра. Тож від 18 серпня очікується геомагнітне збурення Землі.

Про це повідомив baku.ws із посиланням на дослідників.

«На боці Сонця, оберненому до Землі, зростає корональна діра. За останню добу особливо швидко збільшилася її площа та розмір — приблизно на 50%», — йдеться у повідомленні.

У зоні діри очікується прискорений потік сонячного вітру, що призведе до збурення геомагнітного середовища Землі.

Раніше дослідники повідомили, що на Землі завершилася найсильніша за останні два місяці магнітна буря. Вона тривала понад 30 годин і досягла піку на рівні G2.0.

Це вважається бурею помірної сили, однак вона стала рекордною з часу подібної події 13-14 червня.

