Потужний спалах на Сонці цього тижня може спричинити північне сяйво: де його буде видно

Сонце / © Unsplash

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До Землі прямують потоки заряджених частинок, викинуті Сонцем, які здатні спричинити слабку геомагнітну бурю рівня G1.

Про це йдеться у повідомленні dailygalaxy.

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За прогнозом, підвищена геомагнітна активність очікується 7–8 вересня 2026 року, а найкращі умови для спостереження за сяйвом можуть скластися перед світанком у вівторок, 8 вересня.

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Чому цього тижня можливе полярне сяйво

Нинішня космічна погода пов’язана з кількома викидами корональної маси, або CME, які відбулися після спалахів на Сонці.

Один із викидів стався 2 вересня та очікується біля Землі 7 вересня. Інший був зафіксований 4 вересня і може вплинути на планету пізніше — в ніч проти 8 вересня.

CME — це величезні хмари плазми, які рухаються крізь космос значно повільніше за світло. Залежно від швидкості та напрямку їм може знадобитися кілька днів, щоб дістатися Землі.

Один з викидів, пов’язаних із нинішнім прогнозом, виник у районі сонячної плями 4524, яка характеризується складною магнітною структурою.

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Коли заряджені частинки досягають Землі, вони взаємодіють із її магнітосферою. Саме цей процес може спричинити появу полярного сяйва.

Де у США можна побачити сяйво

За прогнозами Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) і його Центру прогнозування космічної погоди (SWPC), можливість спостерігати полярне сяйво є в низці північних штатів.

До переліку потрапили:

Аляска;

північна частина штату Вашингтон;

Айдахо;

Монтана;

Північна Дакота;

Південна Дакота;

Міннесота;

Вісконсин;

Мічиган;

північна частина штату Нью-Йорк;

Мен.

Одні з найкращих шансів побачити сяйво прогнозують для Монтани, Північної Дакоти та Міннесоти. Спостерігати за небом радять у передсвітанкові години.

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Втім, остаточна видимість залежатиме від хмарності, місцевої погоди, рівня освітлення та фактичної сили геомагнітного збурення.

Для спостережень найкраще обирати місця подалі від міських вогнів і дивитися у бік північного горизонту.

Якою буде геомагнітна буря

NOAA прогнозує на 8 вересня геомагнітну бурю початкового рівня G1. Це найнижча категорія за шкалою геомагнітних бур.

Фахівці також не виключають посилення активності пізніше цього тижня, якщо Землі досягнуть нові потоки сонячної речовини.

Навіть відносно слабкі геомагнітні бурі можуть впливати на технологічні системи. Серед можливих наслідків — незначні збурення у роботі супутників, радіозв’язку та енергетичних мереж.

Як виникає полярне сяйво

Полярне сяйво з’являється внаслідок взаємодії заряджених частинок із верхніми шарами атмосфери Землі. Під час зіткнення частинки передають енергію атомам і молекулам газів, після чого ті випромінюють світло.

Колір сяйва залежить від складу атмосфери та висоти, на якій відбувається взаємодія. Кисень може створювати зелені й червоні відтінки, а азот — сині та фіолетові.

Що сильнішою є сонячна активність, то далі від полюсів може поширюватися зона, де видно полярне сяйво.

Наразі Сонце перебуває в активній фазі свого приблизно 11-річного циклу, тому подібні явища привертають особливу увагу науковців.

Тим часом стало відомо, що потужний антициклон принесе до України потепління, але синоптики попереджають про ризик виникнення пожеж.

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