Потужний спалах на Сонці: вчені попередили про загрозу людям

Космічна погода і ризики

Учені попереджають, що потужна сонячна буря може мати не лише технічні, а й серйозні соціальні наслідки — аж до панічних настроїв серед населення, масових закупівель і навіть протестів.

Про це повідомляє Space.com.

Йдеться про так звану «космічну погоду» — явища, спричинені активністю Сонця, зокрема сонячні спалахи та корональні викиди маси. Вони здатні порушувати роботу супутників, GPS, енергомереж і створювати ризики для авіації та космічних місій.

У новому звіті британської Ради з науково-технічних досліджень (STFC) змодельовано найгірший сценарій — подію масштабу історичної бурі Каррінгтона, яка трапляється раз на 100-200 років. У такому випадку наслідки можуть бути значно ширшими за технічні збої.

Панічні закупівлі та дезінформація — нова загроза від сонячних бур

Зокрема, дослідники звертають увагу на людський фактор. Через низьку обізнаність суспільства про космічну погоду різко зростає ризик поширення дезінформації та конспірологічних теорій. Це може підірвати довіру до офіційних повідомлень і посилити тривожність.

Окремо вчені нагадують про ефект «панічних закупівель», який вже спостерігався під час пандемії Covid-19. У разі попереджень про можливі перебої зі світлом або зв’язком люди можуть масово скуповувати продукти, воду та пальне, створюючи штучний дефіцит.

Ще одним ризиком називають соціальну напругу. Якщо під час масштабних відключень електроенергії певні регіони отримають пріоритет у відновленні, це може викликати обурення і навіть спровокувати протести.

У звіті також згадується, що екстремальні космічні події можуть впливати на окремі групи людей із радикальними або апокаліптичними переконаннями, підсилюючи небезпечні реакції.

Експерти підкреслюють, що наслідки таких явищ — це поєднання технічних збоїв і людської поведінки. Тому для підвищення стійкості важливо не лише захищати інфраструктуру, а й підвищувати обізнаність населення.