Потужний вибух на Сонці: вчені назвали дати, коли Землю накриють магнітні бурі

З великою ймовірністю геошторм триватиме всі вихідні до початку нового тижня / © Associated Press

Не встигла закінчитися потужна магнітна буря рівня G4, як Землю знову накриють сильні геомагнітні збурення, які триватимуть кілька днів.

За прогнозом науковців British Geological Survey Geomagnetism, найактивніші збурення очікуються 23−24 та 25−26 січня, коли Земля перебуватиме під впливом коронального випромінювання маси (CME) та залишкових ефектів корональних дір. У період 24−25 січня можливий активний період зі зменшеним впливом.

На Сонці з’явилася велика корональна діра, тобто ділянка з нижчою щільністю в зовнішній атмосфері Сонця, яка випустила в бік Землі високосортний сонячний вітер (потік заряджених сонячних частинок).

Учені вважають, що ця магнітна буря може призвести до незначних коливань в електромережах, особливо в північних широтах. Також можливі незначні наслідки для роботи супутників. Полярні сяйва можуть бути видні південніше, ніж зазвичай.

Як полегшити вплив магнітних бур на самопочуття

Симптомами впливу магнітних бур можуть бути головний біль, перепади настрою та артеріального тиску, порушення сну та зниження працездатності.

Основні рекомендації: