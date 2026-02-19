Повалене дерево на подвір’ї: як використати його з користю

Дрова

Повалене дерево на подвір’ї — це не лише наслідок негоди, а й ресурс, який можна використати з користю. Арбористи радять не поспішати з утилізацією: мертва деревина здатна підтримати сад, зменшити витрати на опалення і навіть стати частиною інтер’єру.

Про це повідомило видання martha stewart.

Фахівці з догляду за деревами назвали п’ять практичних способів дати поваленому стовбуру друге життя — без шкоди для довкілля та з користю для ділянки.

Перетворити листя та гілки на мульчу

Якщо на дереві залишилося листя, його можна зібрати та подрібнити — ножицями або вручну. Дрібні гілки також варто подрібнити. За словами сертифікованого арбориста ISA Еріка Норта, дрібна або частково згнила деревина, яка не підходить для дров, чудово слугує мульчею.

Суміш листя і трісок розкладають шарами на грядках або під майбутні посадки. Така мульча збагачує ґрунт органікою і допомагає утримувати вологу. Водночас фахівці застерігають: використовувати слід лише деревину з місцевих дерев, аби не поширювати шкідників і хвороби.

Облаштувати природні бордюри

Товсті гілки або частини стовбура можна розрізати на невеликі колоди й використати для обрамлення доріжок. Дерев’яні елементи створюють природний вигляд саду, допомагають окреслити пішохідні маршрути та з часом розкладаються, збагачуючи землю.

Додаткова обробка такої деревини не обов’язкова — її залишають розкладатися природним шляхом.

Заготувати дрова

Повалене дерево може стати джерелом палива для каміна або печі. Арборист Річ Міддлтон радить залучати фахівця для розпилювання та заготівлі дров.

Свіжа деревина містить близько 45% вологи, тому її потрібно сушити щонайменше рік у добре провітрюваному приміщенні. Для перевірки готовності можна скористатися вологоміром — лише сухі дрова придатні для безпечного спалювання.

Підтримати біорізноманіття

Один із варіантів — залишити частину стовбура розкладатися природно. Мертва деревина створює середовище для грибів, комах і дрібних тварин. За словами фахівців, гриби часто «обирають» сухостій замість здорових дерев, що може зменшувати ризики для живих насаджень.

Також повалені дерева слугують притулком і джерелом їжі для птахів, зокрема дятлів, які живляться мурахами-деревогризами.

Використати для виготовлення меблів

Ще один спосіб — розпиляти стовбур на дошки за допомогою мобільної лісопилки. З них можна виготовити садові меблі, полиці чи декоративні елементи.

Перед використанням деревину потрібно висушити у накритому, добре вентильованому місці. Орієнтовний термін сушіння — близько року на кожен дюйм товщини дошки.

Нагадаємо, волоський горіх росте досить великим, з потужною кореневою системою. Експерти розповіли, за скільки метрів від будинку можна садити горіх та чому його не можна рубати.