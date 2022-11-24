Поверхня вкрита розплавленою магмою: вчені знайшли нову суперземлю

Учені виявили одну з найпотужніших екзопланет — суперземлю. Її поверхня вкрита розплавленою магмою, а рік триває лише половину земного дня.

Про це пише Space.com.

Знайдена екзопланета отримала назву TOI-1075 b, її вдалося відкрити завдяки спостереженням, зробленим за допомогою NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Як показали дослідження, поверхня цієї суперземлі розігріта приблизно до 1050 градусів за Цельсієм. Своєю "спекотною" погодою планета зобов'язана близькістю батьківської зірки, яка розташована за 200 світлових років від Землі. На додаток до жару, рік на планеті триває всього 14,5 години. Також учені зазначають, що TOI-1075 b є найпотужнішою екзопланетою свого класу.

"Отримані нами дані вказують на те, що TOI-1075 b — це найпотужніша суперземля з усіх, які вдалося виявити на цей момент", — йдеться в заяві NASA.

Астрономи кажуть: якби відкрита екзопланета була доступна для польотів, то людина на її поверхні важила б утричі більше, ніж на Землі. Вся справа в тому, що TOI-1075 майже в 10 разів масивніша за Землю, а це значить, що сила гравітації там значно перевершує земну.

Раніше вчені знайшли екзопланету вчетверо більшу від Землі.

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