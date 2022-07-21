Повернення на Місяць: у NASA назвали ймовірні дати першого польоту

Сполучені Штати прагнуть повернути людей на Місяць, створити там постійну базу та використати досвід для планування польоту на Марс у 2030-х роках.

Американське аерокосмічне агентство NASA оголосило ймовірні дати першого випробувального польоту місії Artemis (Артеміда), яка передбачає повернення астронавтів на Місяць.

Про це повідомили під час пресконференції у NASA.

Перше вікно можливих дат польоту без екіпажу, під час якого буде вимірюватися продуктивність найпотужнішої ракети в світі Space Launch System і космічного корабля Orion, намічено на 29 серпня, 2 чи 5 вересня. Точну дату буде обрано за тиждень до запуску, залежно від того, як просуватимуться підготовчі роботи і чи дозволить погода.

Ракета SLS злетить із тягою 3991 тонни на швидкості 40 233 кілометри на годину, щоб приблизно за вісім хвилин досягти космосу. Вона доставить Orion на призначену орбіту, з якої він почне свою подорож до Місяця.

Космічний корабель пролетить на висоті 100 км над поверхнею Місяця, а потім за допомогою сили тяжіння потрапить на протилежну сторону приблизно за 70 000 км від Місяця. Він залишатиметься там шість тижнів, щоб збирати дані та дозволяти управлінню місією вимірювати продуктивність космічного корабля.

Запуск Artemis-2 запланований на 2024 рік і включає місію з екіпажем, яка здійснюватиме обліт навколо Місяця.

Нагадаємо, Раніше голова Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Білл Нельсон в інтерв’ю Bild заявив, що Пекін краде ідеї та технології і намагається "окупувати" Місяць.

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