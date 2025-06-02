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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Пов’язана з Ісусом святиня під питанням: нове дослідження вчених

Нове дослідження вчених ставить під сумнів багатовікову християнську традицію, яка пов’язує Печеру Саломе з похованням повитухи Ісуса Христа.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ісус Христос

Ісус Христос / © pixabay.com

Протягом століть християни вважали, що розташована на південному заході від Єрусалима Печера Саломе є похованням повитухи Ісуса Христа, згаданої в апокрифічній Книзі Якова. Однак нове дослідження ставить це під сумнів.

Про це пише Mail Online.

Ім’я «Саломе» вирізьблене на камені в печері на південному заході від Єрусалима. Від VIII-IX століть печера стало місцем паломництва, де люди запалювали лампади. Однак тепер археологи припускають, що печера могла належати зовсім іншій Саломе — можливо, принцесі з родини Ірода Великого.

Згідно з надими дослідження, печера є частиною одного з найбільших і найрозкішніших поховальних комплексів періоду Другого Храму. Всередині — поховальні ніші, розбиті осуарії, монументальна архітектура, мармурове мощення. Все це вказує на високий соціальний статус похованих.

Дослідники вважають, що на печеру можуть претендувати:

  • Саломе І — сестра Ірода Великого, відома політичними інтригами.

  • Інша Саломе — онука Ірода, яка, за біблійним переказом, вимагала страти Івана Хрестителя.

  • Учениця Ісуса — деякі християнські традиції вважають, що Саломе була сестрою Марії.

  • Також вказується, що ім’я «Саломе» (або «Шломіт») було поширеним у той період, що ускладнює точну ідентифікацію.

Печера з похованням повитухи Ісуса / © Управління старожитностей Ізраїлю

Печера з похованням повитухи Ісуса / © Управління старожитностей Ізраїлю

Незалучений до дослідження археолог Боаз Зіссу з Університету Бар-Ілан вважає альтернативні версії «цікавими, але недостатньо підтвердженими» і закликає до ретельнішого вивчення доказів.

Таким чином, відкриття не заперечує духовну значущість місця для християн, але вказує на ймовірно аристократичне походження поховання, пов’язане з родиною Ірода, а не з біблійною повитухою.

До слова, раніше вчені зробили сенсаційне відкриття в Єрусалимі: під храмом Гробу Господнього знайшли залишки стародавнього саду, що може стати ще одним підтвердженням біблійного опису поховання Ісуса.

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