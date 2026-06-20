Повна відмова від цукру може нашкодити: вчені виявили несподіваний ефект

Цукор / © ТСН

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Зменшення кількості цукру в раціоні традиційно пов’язують із численними перевагами для здоров’я — від зниження ризику карієсу до покращення контролю рівня глюкози в крові. Втім, нове дослідження на мишах показало, що повне виключення сахарози з харчування може мати й неочікувані наслідки.

Про це повідомило видання Science Alert.

Дослідники з Інституту діабету Дасмана в Кувейті вивчали вплив низькожирової дієти з сахарозою та без неї. У дослідженні взяли участь 12 мишей, яких спостерігали протягом 16 тижнів.

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За даними авторів роботи, у тварин, які не отримували сахарозу, зафіксували зміни у складі кишкової мікробіоти. Наприкінці експерименту в них виявили менше корисних бактеріальних штамів і більше бактерій, пов’язаних із запальними процесами.

Крім того, у мишей із нульовим споживанням цукру спостерігалися порушення контролю рівня глюкози в крові та ознаки інсулінорезистентності. Також дослідники виявили накопичення жиру в печінці. При цьому маса тіла тварин залишалася приблизно такою самою, як у групи, що отримувала сахарозу.

Автори дослідження зазначають, що повне виключення сахарози з низькожирової дієти може негативно впливати на кишкову мікробіоту та метаболічне здоров’я. На їхню думку, результати підкреслюють важливість підтримання збалансованого споживання вуглеводів для збереження кишкового та імунного гомеостазу.

«Результати дослідження свідчать про те, що повне виключення сахарози з низькокалорійної дієти може негативно вплинути на кишкову мікробіоту та метаболічне здоров’я. Дослідження підкреслює важливість підтримки збалансованого споживання вуглеводів для підтримки кишкового та імунного гомеостазу», — заявив імунолог Рашид Ахмад з Інституту діабету Дасмана.

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Водночас вчені наголошують, що отримані висновки слід трактувати обережно. Робота проводилася на невеликій групі тварин, а результати ще потребують подальшої перевірки. Крім того, дослідження поки не опубліковане в рецензованому науковому журналі, тому деталі методології залишаються обмеженими.

Науковці вважають, що для підтвердження або спростування цих висновків необхідні додаткові дослідження за участю людей. Наразі робота вказує на потребу подальшого вивчення наслідків повної відмови від цукру для організму.

Нагадаємо, раніше дослідники встановили, що вживання авокадо може допомогти у контролі рівня цукру в крові. Усе через насиченість клітковиною та мінімум цукру.

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