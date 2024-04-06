Повне сонячне затемнення 8 квітня: вчені досліджуватимуть явище з реактивних літаків

Ця інформація допоможе вченим краще зрозуміти структуру та температуру корони, вплив сонця на атмосферу Землі.

Найкращий вид на повне сонячне затемнення 8 квітня отримають учені на борту реактивних літаків NASA WB-57, які піднімуться на висоту понад 15 тисяч метрів і досліджуватимуть затемнення.

Про це повідомляє пресслужба NASA.

Дві команди дослідників зніматимуть зовнішню атмосферу Сонця — корону, а третя — іоносферу, верхній електрично заряджений шар атмосфери Землі. Зібрана інформація допоможе вченим покращити знання про структуру та температуру корони, вплив Сонця на земну атмосферу, а також з пошуком астероїдів, які можуть обертатися поблизу нашого світила.

Реактивні літаки NASA літають набагато вище за комерційні. Ця висота дозволяє їм бути над хмарами, тому погана погода не завадить їм спостерігати затемнення. До того ж швидкість WB-57 у 740 кілометрів на годину, тобто вони зможуть перебувати в тіні Місяця довше, ніж люди на Землі.

Затемнення триватиме не більше чотирьох з половиною хвилин у будь-якій точці Землі, а для літаків цей час становитиме 6 хвилин і 22 секунди.

"Затемнення переважно служить контрольованим експериментом. Це дає нам можливість зрозуміти, як зміни сонячної радіації можуть вплинути на іоносферу, що своєю чергою може вплинути на деякі з технологій, як-от на радари і GPS, на які ми покладаємось у повсякденному житті", — сказав керівник проєкту дослідження іоносфери, доцент Virginia Tech у Блексбурзі Бхарат Кундурі.

Сонячне затемнення 8 квітня 2024 року: що на нас чекає в цей час - читайте у новині.

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