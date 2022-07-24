Повний скарбів: вчені натрапили на затонулий давньогрецький корабель

Під час дослідження в затоці Абу-Кір, недалеко від єгипетського міста Олександрії, вчені виявили затонулий давньогрецький корабель.
Судно було повне скарбів, що сягають епохи Птолемеїв — династії правителів Єгипту в IV-I століттях до н. е.
Про це пише BGR.
На думку експертів, корабель затонув після того, як у нього потрапили великі блоки з храму Амона. Храм був зруйнований під час стихійного лиха десь у II столітті до н. е.
Під час лиха уламки давньогрецького корабля спочатку пришвартували біля пристані в каналі. Як вважають дослідники, ті самі блоки, які потопили корабель, допомогли його й зберегти. Водолази, відповідальні за знахідку, стверджують, що блоки притиснули корабель, що затонув, до дна каналу.
Раніше стало відомо, що у Філіппінському морі виявили американський військовий корабель, який затонув на рекордній глибині - 6895 метрів.
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