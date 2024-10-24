Повз Землю пролетіли одразу чотири великих астероїди: на якій відстані вони перебували

Сьогодні, 24 жовтня, повз Землю пролетіли одразу чотири потенційно небезпечні астероїди. Всі вони підлетіли до нашої планети протягом 12-годинного періоду.

Про це повідомляє Live Science.

Перший з них, позначений 2015 HM1, найменший. Його діаметр складає 30 метрів. Він досяг точки максимального зближення із Землею о 7:36 за Київським часом. У цей час він перебував на відстані 5,5 мільйонів кілометрів від планети.

Другий астероїд, 2024 TP17, діаметром 52 кілометри, зблизився із Землею об 11:20. Він пролетів на відстані 4,7 мільйонів кілометрів від нас.

Останні два астероїди - 2002 NV16 і 2024 TR6 - пійшли на максимально близьку відстань в межах чотирьох хвилин один від одного.

Найбільший із чотирьох, 2002 NV16, діаметром 177 метрів, зблизився з планетою на відстань 4,5 мільйона кілометрів о 18:47. Практично слідом за ним пролетів астероїд 2024 TR6 діаметром 46 метрів - на відстані 4,6 мільйонів кілометрів о 18:51.

Два з чотирьох астероїдів - 2024 TR6 і 2024 TP17 - були виявлені зовсім недавно: перший був уперше помічений 7 жовтня, а другий - 12 жовтня.

Нагадаємо, до Землі летить одна з найяскравіших комет.

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