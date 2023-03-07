Повз Землю пролетить комета, яку не бачили 80 000 років (фото)

Яскраву комету буде видно неозброєним оком вже у жовтні цього року.

Повз Землю 2023 року пролетить рідкісна комета, яку не бачили 80 тис. років. Тобто востаннє це небесне тіло людство бачило в процесі, коли залишало Африку і заселяло решту світу.

Про це повідомляє Lad Bible.

Комета, відома як C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), була вперше задокументована в лютому 2022 року в Південній Африці, Чилі та на Гаваях.

Тепер комета має наблизитися до Землі ще ближче, а у вересні 2023 року підійти в межах 36 млн миль (понад 58 млн км) від Сонця. І лише через місяць можна буде неозброєним оком побачити об’єкт, який не було видно від самого світанку історії людства.

Наразі комета мандрує космосом зі швидкістю понад 290 тис. км/год. між Сатурном і Юпітером.

Оскільки комета дуже рідкісна, про неї доступна лише обмежена кількість інформації. Однак експерти змогли підтвердити, що комета "дуже велика".

Фото: NASA

Аспірант у галузі планетології Каліфорнійського технологічного інституту Циченг Чжан та Університет Пенсильванії сказали, що "умови надзвичайно сприятливі для цієї комети", і вона цілком може створити дисплей, схожий на коменту Аренда-Роланда, після перигелію, якщо вона виживе (геометрія цієї комети була дуже схожа).

Побачити комету без допомоги спеціального обладнання можна буде вже від жовтня 2023 року.

За словами вчених, ця комета має бути навіть яскравішою від зірок, і вона гарантовано затьмарить зелену комету ZTF, яку можна було побачити в лютому. У порівнянні з кометою ZFT, C/2023 A3 може бути в 100 разів яскравішою, якщо вона успішно пройде повз Сонце.

Нагадаємо, в небі над Францією вибухнув астероїд, після чого згорів у атмосфері і це зняли на відео. Він був усього в один метр завширшки.

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