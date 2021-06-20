Повз Землю пролетить величезний астероїд: чи є небезпека

Його діаметр становить 228 метрів.

Космічний камінь максимально наблизиться до Землі 25 червня.

Про це повідомляє центр досліджень об'єктів навколоземного простору (CNEOS) NASA.

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Астероїд під назвою +441987 (2010 NY65) виявили у липні 2010 року, за ним досі спостерігають.

У NASA з'ясували, що швидкість польоту астероїда відносно Землі становить 13,35 км/с, або 13300 км/год, а період обертання 441987 (2010 NY65) навколо Сонця становить 3685 земних діб.

У найближчій до Землі точці об’єкт буде перебувати приблизно в 5,8 млн км, на відстані що у понад ніж в 15 разів перевищує відстань від Землі до Місяця. У NASA зазначили, що ані розмір, ані відстань до Землі астероїда не становлять загрози для нашої планети.

Нагадаємо, вчені виявили планету, яка дуже схожа на Землю. Планету помітили за допомогою супутника Transiting Exoplanet Survey Satellite.

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