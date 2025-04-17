Позаземне життя: астрономи отримали нові, найсильніші докази

Позаземне життя / © Freepik

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Науковці повідомили, що виявили можливі ознаки біологічної активності на планеті K2-18b — унікальному небесному тілі, що перебуває на відстані понад 120 світлових років від Землі. Вчені вважають ці знахідки найпереконливішими на сьогодні доказами існування позаземного життя.

Про це повідомляє Financial Times.

Завдяки космічному телескопу дослідникам вдалося зафіксувати у атмосфері екзопланети K2-18b органічні молекули, які на Землі продукуються виключно живими істотами. Йжеться про диметилсульфід (DMS) і диметилдисульфід (DMDS) — сполуки, пов’язані з морськими мікроорганізмами, зокрема фітопланктоном.

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Планета K2-18b значно перевершує Землю за розмірами — вона більша у 8,6 раза — та обертається навколо червоного карлика. Її поверхня, як вважають вчені, покрита водяним океаном, а атмосфера багата на водень. За словами дослідників, це так званий Hycean-світ — категорія екзопланет, що поєднує воднево-насичену атмосферу та придатні до життя умови.

Очолює міжнародну наукову групу професор Кембриджського університету Нікку Мадхусудхан. Він наголошує: з огляду на всі доступні дані, найлогічнішим поясненням є наявність життя в океанах K2-18b. Дослідники припускають, що ця біологічна активність може нагадувати мікробне життя, характерне для первинних океанів нашої планети.

Водночас вчені утримуються від остаточних висновків. Наразі не існує жодного відомого абіогенного (тобто небіологічного) процесу, який би міг утворити виявлені сполуки у таких кількостях. Проте команда продовжує дослідження, щоб виключити будь-які інші можливі пояснення.

Вперше планета K2-18b привернула увагу науковців 2023 року, коли телескоп імені Джеймса Вебба зафіксував у її атмосфері метан і вуглекислий газ — сполуки, що є базовими маркерами вуглецевого життя.

Проведені вимірювання атмосферного складу базуються на аналізі світла від зірки, крізь яке проходить планета під час обертання. Цей метод дозволяє ідентифікувати гази, присутні в атмосфері небесного тіла, завдяки спектральним відбиткам.

Втім, безпосереднє зображення K2-18b наразі недосяжне — планета занадто далека й розміщена занадто близько до своєї зірки, щоб сучасні телескопи могли отримати її візуальний образ.

Наукова спільнота сприйняла відкриття з обережним оптимізмом.

«Це важливий крок на довгому шляху до підтвердження існування життя за межами Землі», — прокоментував Дейв Клементс з Імперського коледжу Лондона.

Роберт Массі з Королівського астрономічного товариства додав: навіть віддалена ймовірність існування мікроорганізмів на іншій планеті — це революційна ідея.

Станом на сьогодні за межами Сонячної системи відкрито понад 5 800 екзопланет. Багато з них, включно з K2-18b, досліджуються як потенційні кандидати на наявність життя.

Ближче до Землі, у межах Сонячної системи, також тривають пошуки. Найперспективнішими у цьому контексті вважаються підлідні океани на супутниках Юпітера та Сатурна. У 2030-х роках до них мають дістатися дві космічні місії — Jupiter Icy Moons Explorer від ESA та Europa Clipper від NASA, аби детально вивчити умови, які можуть підтримувати життя.

До слова, раніше вчені виявили новий доказ можливого життя на Марсі: під поверхнею планети можуть бути «кишені» з рідкою водою, в якій потенційно могло виникнути життя.