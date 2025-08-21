Позаземне життя поруч: NASA натякнуло на несподівані знахідки у нашій Сонячній системі

Планета Церера / © NASA

Вчений NASA доктор Девід Грінспун заявив, що в нашій Сонячній системі цілком можливо існування позаземного життя, зокрема на карликовій планеті Церера.

Про це повідомляє Mirror.

За словами дослідника, Церера, яка є найменшою з відомих карликових планет Сонячної системи, може містити рідку воду, що створює умови для життя. Грінспун наголосив, що в рамках останніх досліджень космічний апарат виявив на планеті кілька цікавих ознак, які вказують на можливу присутність води.

“Ми помітили яскравий білий спалах у кратері, який, ймовірно, є сольовим відкладенням. Сольові відкладення свідчать про те, що колись там була вода. Це дозволяє припустити, що Церера у минулому могла бути водним світом, і можливо, всередині неї досі зберігається рідка вода”, – розповів Грінспун.

Вчений підкреслив, що такі знахідки цікаві для астробіологів, оскільки вони вказують на те, що карликові планети могли мати умови, придатні для життя, і частково ці умови могли зберегтися до сьогодні. “Хто знає, можливо, на деяких із цих планет ще існують океани, придатні для життя”, – зазначив він.

Грінспун також нагадав, що вода є ключовою складовою для виникнення життя, і зазначив, що на Церері можуть існувати організми, які поки не були виявлені науковцями.

