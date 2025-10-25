Позаземний розум шпигував за ядерними випробуваннями: приголомшливе наукове дослідження

Вчені знайшли докази позаземної шпигунської діяльності / © Pixabay

Тисячі об’єктів, ймовірно відправлених на Землю нелюдським розумом, могли шпигувати за світовими ядерними випробуваннями ще в 1940-х роках. Нове наукове дослідження, яке успішно пройшло рецензування, надало перевірені докази того, що щось чи хтось спостерігав за ядерними об’єктами з космосу задовго до запуску перших людських супутників на орбіту.

Про це пише Daily Mail з посиланням на результати дослідження, опубліковані у журналі Scientific Reports.

Загадкові «транзієнти» та ядерна активність

Головний автор дослідження, доктор Беатріс Вільярроель з Північного інституту теоретичної фізики у Швеції, виявила чіткий зв’язок між ядерними випробуваннями, які проводилися між 1949 і 1957 роками, та збільшенням кількості таємничих яскравих плям у небі, які називаються «транзієнтами».

Вільярроель та її співавтор, доктор Стівен Брюль, проаналізували загадкові зореподібні об’єкти, зафіксовані на старих фотографіях, зроблених Паломарською обсерваторією в Каліфорнії на початку ядерної ери США, Великої Британії та Радянського Союзу. Дослідники зосередилися на 124 атмосферних випробуваннях ядерних бомб, які проводилися цими трьома країнами.

Результати дослідження показують, що загадкові транзієнти з імовірністю на 45% частіше спостерігалися в небі безпосередньо перед або відразу після ядерного випробування. Загальна кількість транзієнтів, зафіксованих на фотографіях, збільшилася на 8,5%.

Штучне походження об’єктів

Науковці не вважають ці «транзієнти» природним явищем. Доктор Вільярроель заявила, що вони демонструють ознаки високої відбивної здатності, як дзеркало, і навіть обертаються, як «кіношна летюча тарілка».

Особливе значення має той факт, що ці невідомі об’єкти були зафіксовані на камеру до того, як люди почали запускати будь-які пристрої в космос, тобто вони не можуть бути пояснені як апарати, створені людиною.

«Це об’єкти до 'Супутника-1', коли люди нічого там не мали, і ці речі, незалежно від того, чим вони є, повинні бути дуже пласкими, відбивати світло, як дзеркало, і я особисто не знаю нічого природного, що виглядає так», — підкреслила Вільярроель.

Найчастіше невідомі об’єкти з’являлися наступного дня після ядерного випробування, що робить малоймовірними пояснення про те, що ці явища були просто смугами чи хмарами, спричиненими вибухами.

Загалом науковці виявили понад 100 000 транзієнтів. Майже 60 штучних об’єктів були зафіксовані в дні, коли відбувалося ядерне випробування і свідки повідомляли про спостереження НЛО. Це число зменшувалося до 40 транзієнтів у дні, коли відбувалася лише одна з цих двох подій.

«З того, що я бачу, я не можу знайти жодного іншого послідовного пояснення, окрім того, що ми дивимося на щось штучне», — додала Вільярроель.

Журналіст-розслідувач Росс Коултхарт назвав ці висновки «першим науковим доказом нелюдського розуму».

Вільярроель не змогла точно сказати, чи існують досі об’єкти, помічені на орбіті Землі в 1950-х роках, але зазначила, що якщо вони дійсно були створені нелюдським розумом, то вони можуть все ще крутитися навколо планети.

Нагадаємо, Пентагон навмисне підживлював міфи про НЛО в Америці. Ця дезінформація перетворилася на небезпечну силу, яка з десятиліттями стала майже нестримною.