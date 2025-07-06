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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Позбавитись алергії на котів допоможуть кури: несподівані результати дослідженння

Дослідники виявили несподіваний спосіб подолання алергії на котів, і ключ до цього, можливо, довгий час приховували звичайні домашні кури.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Кіт і курка

Кури можуть зробити котів менш алергенними для людей

Більшість людей, які страждають від алергії на котів, реагують не на шерсть тварини, а на білок Fel d 1, що міститься у котячій слині. Тепер вчені, можливо, знайшли спосіб змешкодити цей алерген безпосередньо в організмі кота за допомогою несподіваного союзника — курей. Виявилося, що коли кури контактують з котами, вони виробляють антитіла проти Fel d 1 і передають їх у свої яйця.

Про це пише видання Popular Science.

Механізм дії та результати дослідження

Як показало дослідження, частково профінансоване компанією Purina, якщо годувати кота цими багатими на антитіла яйцями, рівень алергену у тварини знижується. По суті, кіт стає менш алергенним для людини.

Важливо зазначити, що це поки що не є постійним рішенням, і годувати кота сирими яйцями не варто, особливо з огляду на загрозу пташиного грипу.

Новий підхід до проблеми алергії

Проте сама ідея про те, що їжа може зробити котів безпечнішими для алергіків, які люблять тварин, є значним відхиленням від звичного фокусу на лікуванні самих людей.

«Але ідея, що їжа може зробити котів безпечнішими для алергіків, які люблять тварин, є великим зрушенням від звичного фокусу на лікуванні самих людей,» — зазначають дослідники.

Якщо це дослідження виявиться успішним у довгостроковій перспективі, воно може значно полегшити життя любителям котів, які страждають від алергії, зробивши їхнє співіснування з улюбленцями комфортнішим і менш обтяжливим.

Нагадаємо, мрія про пухнастого друга не має померти через алергію. Деякі породи кішок мають значно нижчий рівень алергенів і можуть стати ідеальними компаньйонами навіть для чутливих людей.

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